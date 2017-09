Kaspersky izgnan iz vladnih služb

Skoraj leto dni je potrebovalo ameriško ministrstvo za domovinsko varnost, da se je po odmevnih preiskavah o ruskem hekerskem vpletanju v predsedniške volitve odločilo v vladnih službah prepovedati uporabo protivirusne računalniške opreme ruskega proizvajalca Kaspersky. Na to ga je morala opozoriti tudi demokratska senatorka slovenskih korenin AMY KLOBUCHAR, potem ko so vodje varnostno-obveščevalnih agencij na zaslišanjih v kongresu po vrsti zatrjevali, da opreme podjetja, katerega ustanovitelj in direktor je matematični inženir ter nekdanji uslužbenec KGB in ruskega obrambnega ministrstva JEVGENIJ KASPERSKI, nikakor ne bi smeli uporabljati, pa je vseeno nameščena v računalnikih zunanjega, finančnega in pravosodnega ministrstva ter še po nekaterih drugih vladnih organih. Vse vladne agencije imajo zdaj mesec dni časa, da ugotovijo, katero protivirusno zaščito uporabljajo, in jo odstranijo, če je od podjetja Kaspersky Lab. To je ob svoji 20. obletnici ustanovitve uporabnike računalnikov po vsem svetu razveselilo z napovedjo brezplačnega protivirusnega programa Kaspersky Free. Ta je bil poleti že na voljo v ZDA in Kanadi, naslednji mesec pa naj bi bil tako rekoč po vsem svetu. Iz podjetja so za zdaj sporočili, da bodo dokazali, da niso podvrženi ruski zakonodaji, ki tamkajšnjim obveščevalcem omogoča, da pridejo do raznih informacij, ter da slednje dosledno ščitijo. Za skrb vzbujajoče pa so označili ukrepe proti zasebnemu podjetju zaradi geopolitičnih vprašanj.