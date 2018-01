Popoldanska dvajsetminutna pogovorna oddaja Klepet ob kavi, ki jo na televizijski postaji TV 3 predvajajo že od leta 2015, je na videz podobna oddajam, kot sta nacionalkina Dobro jutro ali Dan, ki jo na Planet TV vodita Lili Žagar in Katja Tratnik. Sproščeno vzdušje, ki pride s scenografijo v slogu domače dnevne sobe, nasveti za zdravo življenje in samouresničevanje v kaotičnem sodobnem svetu ter sproščena, glasovno prepričljiva in fotogenična televizijska voditeljica, ki uspešno krmari oddajo s posrečeno kombinacijo zvedavosti, naivnosti in samozavesti.

V primeru oddaje Klepet ob kavi govorimo o tridesetletni Jasmini Kandorfer, ki v slovenskih medijih menda deluje od svojega dvanajstega leta. Poslušalci se je spominjajo z Radia Aktual in Radia Fantasy, nekaj časa pa je vodila oddaje na Golica TV in povezovala različne prireditve, tudi Erotični sejem v Celju. Oddajo ustvarja samostojno, z ekipo v okviru podjetja Klepet ob kavi, d. o. o., ki ga je ustanovila leta 2016. Kot pišejo na spletni strani, je Jasmina Kandorfer skozi leta dela v medijih »nabirala znanje z dodatnimi izobraževanji na področju osebnostne rasti in spiritualnosti, nutricizma in zdravega življenjskega sloga« in vse to, kolikor so ji uredniki pač dopuščali, delila tudi z javnostjo. A še vedno je morala občasno poročati o negativnih dogodkih, s katerimi ni širila dobrih vibracij, klic njenega življenjskega poslanstva pa je medtem odmeval vse glasneje. Odločila se je za logični naslednji korak in »vesolju poslala željo«, da bi imela svojo oddajo, »polno pozitivnih novic in informacij, ki bi pomagale ljudem, da bi vsi skupaj postali boljše osebe, boljša družba«.

Kako oluščiti karmo in zakaj je Trump dobri nezemljan Tematike, s katerimi se gledalci seznanjajo v dvajsetminutnih epizodah oddaje Klepet v kavi, katere idejna, produkcijska in finančna vodja je Jasmina Kandorfer, so raznolike, večina pa je dostopna tudi na kanalu na youtubu oziroma jih delijo na svojem profilu na facebooku, kjer imajo okoli 22.000 sledilcev. V bogati zbirki videovsebin najdemo oddajo o tem, da je kruh lahko biokemijsko orožje, zato si je kvas iz rozin in hmelja bolje pripraviti kar doma. Med gosti, ki jih je bilo menda že več kot dva tisoč, so še strokovnjaki za meddimenzijske portale, ki nekaterim omogočajo, da se »odreinkarnirajo« in raziskujejo onostranstvo, včasih gledamo nasvete za »karmično luščenje« ali pa gostje, ki govorijo o tem, kako je delati v kozmetičnem salonu na veliki ladji križarki. Z voditeljico sta ob kavi klepetala celo Tanja Žagar in nekdanji vojak Ladislav Troha, a od vseh jo najpogosteje obišče Marjan Obranović, »duhovni šepetalec« oziroma strokovnjak za nezemljane. Obranović, ki v sodelovanju z voditeljico redno prireja predavanja o nezemljanih po Sloveniji, nam pojasnjuje, kaj se dogaja na našem planetu. Iluminati so oblast prevzeli že leta 1923, chemtrails pa so realnost. A med bolj vznemirljivimi ostaja oddaja, kjer je spregovoril o NLP-incidentih v Sloveniji. Obranović pravi, da je med prebivalci Otočca dolgo znano, da je NLP z dvema človeku podobnima vesoljcema tam strmoglavil leta 1966, a je jugoslovanska obveščevalna služba to spretno prikrila in dokaze odpeljala v Beograd. Tito je zaradi nezemljanov dobival sredstva iz ZDA, menda pa je razlog jugoslovansko-ameriške naklonjenosti tudi v tem, da je imela Jugoslavija nekaj »eksotičnega« orožja, ki ga je ustvaril Nikola Tesla. Kot je znano, razlaga Obranović, je bil Tesla odposlanec z Venere, pri nas na obisku v družbi duše dvojčice, torej goloba, s katerim je znanstvenik živel in redno komuniciral. A niso vsi zlobni, med nami so tudi dobri nezemljani oziroma »mesijske duše«, ki so tu, da prinesejo spremembe. Med te Obranović prišteva ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je tu, da počisti zlo in ga prav zato napadajo z vseh strani, celo s »plačanimi demonstracijami«. Morda se njegova dejanja komu zdijo sporna, na primer protimigrantski ukrepi, a ti so v resnici le poskus preprečevanja organiziranega množičnega nasilja, ki ga v obliki vojn, terorizma in pobojev organizira Cia.