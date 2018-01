Seveda. Rekli so mi, da jo bodo zagnali popolnoma na novo. Po tistem delu avdicije v Londonu, na kateri so preverjali kemijo med igralci, smo šli skupaj na pijačo in si rekli, kako super bi bilo, če bi dobili vloge. Vsi igralci so bili dobri, ampak bistvo testiranja kemije je, kdo najbolje deluje skupaj. Na koncu so izbrali nas, kar sem izvedel, ko sem se vrnil na snemanje neke druge serije v Budimpešti.

Zagotovo. Ena od stvari, ki je bila zame najbolj vznemirljiva, je bil fizični izziv. Za vloge smo se pripravljali vsak posebej. Sumarwatova in MacPherson sta se učila rokovanja z orožjem, ko smo prišli v Jordanijo, pa je prišel na vrsto izjemno zahteven režim treniranja. Dan se je začel z obilnim zajtrkom, nato smo po navadi šli za eno uro v fitnes na visokointenzivni trening, potem pa smo trenirali borilne veščine, brazilski jiu-jitsu, in plezanje, zvečer pa smo šli še za štiri do pet ur v center za treniranje posebnih sil kralja Abdula, kjer smo se učili streljanja. Vsi smo poskušali biti kar se da avtentični. Serija ni resnična, ampak se hočem s svojo igro pokloniti ljudem, ki to delo res opravljajo, zato smo s kraljevimi posebnimi silami trenirali zelo resno.

Naporno je bilo celo snemanje. Po petih do šestih tednih treniranja, preden smo začeli snemati serijo, sem bil tako utrujen, kot sem bil pri nekaterih drugih projektih na koncu snemanja. Težak je bil vsak dan, z boji in kaskaderskimi prizori ali ko sem recimo v morju moral plavati do boje, medtem ko so me preganjali in streljali name, zraven pa sem moral še igrati. Eden od težjih prizorov pa je bil tisti, ki smo ga snemali, tik preden smo zapustili Budimpešto. Snemanje je trajalo ves dan in smo prizor zaradi nekega neumnega razloga morali posneti, ko je padal dež. Smo v letu 2017, zakaj, za vraga, ne morejo narediti naprave, iz katere bi deževala topla voda? Zmrzoval sem in bil moker ves čas snemanja tega prizora, tako da je bil to zelo mučen dan.

Da, že od začetka serije je bil prisoten vojaški svetovalec Paul Hornsby, ki je bil na voljo cel dan vsak dan in smo ga vedno lahko vprašali za nasvet. Učili smo se stvari in trenirali, a na sceni prideš do situacij, za katere ne veš, kako ukrepati, zato nekdo nenehno spremlja, kaj se dogaja, in te pride popravit, če česa ne delaš prav. Kar je super, ker čeprav ni resnično in gre za eskapizem, fantazijo, pustolovščino, hočemo biti kolikor se da avtentični.

Serija je vojna in je bilo polno akcije, kjer koli smo jo snemali. V Jordaniji smo bili v puščavi in smo letali nad njo v vojaških helikopterjih črni jastreb, kar je bilo prvič za vse od nas. Budimpešta pa je bila pravi kameleon, saj je predstavljala veliko različnih držav. Umetniški oddelek je opravil odlično delo, ko je preobrazil stavbe tako, da je mesto enkrat predstavljalo Berlin, enkrat Rusijo in tako dalje. Na Hrvaško pa nismo prišli na počitnice, čeprav bi si to želel.

Obožujem jo. Snemamo po dve epizodi naenkrat, tako da smo zadnja dva bloka posneli na Hrvaškem in v Budimpešti.

Ker smo igralci. To definitivno niso bile poletne počitnice. Bilo je presneto težko.

Smo, seveda, bilo je noro, hkrati pa smo šli čez svoje meje.

Elba je super človek in eden od mojih najboljših prijateljev. Mislim, da bi bil neverjeten Bond. Ampak te govorice krožijo že nekaj časa, tako da, kdo ve. Daniel Craig je rekel, da ga ne bo več igral, pa si je potem premislil, tako da ne vem, mislim pa, da bi bil Elba fantastičen Bond.

Poleg Povračila? Gledal sem Igro prestolov, ker sem velik oboževalec. Super so mi bila Kriva pota. Komaj pa čakam, da grem v kino, ker zaradi snemanja te serije nisem bil v kinu že pol leta. Ni bilo časa, ali smo bili v telovadnici, ali na snemanju, ali pa smo spali.