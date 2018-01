Marcel Hirscher in Henrik Kristoffersen sta znova dokazala, da sta na tekmah svetovnega pokala v slalomu razred zase. Ne glede na to, kje po svetu se spopadata, so njuni dvoboji izjemni, zanimivi in popolni. Današnjega je šestič v tej sezoni dobil Marcel Hirscher, ki je ob navdušenju tisočih navijačev dosegel svojo 54. zmago v svetovnem pokalu, s katero se je izenačil z doslej najuspešnejšim avstrijskim smučarjem Hermannom Maierjem. Hirscher je Kristoffersenu preprečil četrto zmago v Schladmingu, s katero bi ob Avstrijcu Benjaminu Raichu postal najuspešnejši slalomist na avstrijskem štajerskem prizorišču.

Po prvi progi je imel Hirscher 20 stotink prednosti pred velikim tekmecem, ki je na drugi progi napadel kot lev. Ogromna prednost v cilju pred Švicarjem Danielom Yulom Kristoffersenu ni zadoščala za zmago. Hirscherju so organizatorji zelo dolgo pripravljali progo, Solnograjčan pa se jim je oddolžil z novim najhitrejšim časom. Kristoffersen je bil jezen na avstrijske navijače, ki so ga med smučanjem na drugi progi obmetavali s snežnimi kepami. »Marcel je bil tokrat boljši in je zasluženo zmagal. Menim, da si nisem zaslužil snežnih kep, saj se oba trudiva, da se na vsaki tekmi kaževa v najlepši luči,« pravi Henrik Kristoffersen. »Vedel sem, da moram smučati brezhibno, če želim ugnati Henrika. Znova mi je uspelo. Nepozabno,« je bil ponosen Marcel Hirscher.

Slovenska alpska smučarska reprezentanca je pet slalomskih januarskih klasik v Zagrebu, Adelbodnu, Wengnu, Kitzbühelu in Schladmingu končala brez točk svetovnega pokala. Štefan Hadalin je danes za 83 stotink zaostal za uvrstitvijo na drugo progo in zasedel 40. mesto, Žan Grošelj pa je odstopil. Hadalin je nosil startno številko 46, kot zadnji pa se je z najvišjo številko v finale uvrstil Francoz Robin Buffet (43). Slovenska reprezentanca v tehničnih disciplinah se bo na nadaljevanje sezone pripravljala na Plan de Coronesu.

Štiri Slovenke v finalu Slovenska alpska smučarska reprezentanca je na šestem veleslalomu sezone na Plan de Coronesu dosegla lep ekipni uspeh. Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat in Ana Bucik so se uvrstile med dobitnice točk. Ana Drev je za eno mesto zgrešila uvrstitev med najboljšo deseterico, Ana Bucik pa se je prvič v sezoni uvrstila med dobitnice veleslalomskih točk. Skupno drugič, zanimivo, da obakrat na južnotirolskem prizorišču. Tina Robnik in Meta Hrovat pa sta doživljali že lepše veleslalomske čase kot danes z 18. in 19. mestom. »Izpeljala sem nekaj dobrih zavojev, kar me najbolj veseli. Nisem pa sestavila celote,« je svoj nastop ocenila Ana Drev. »Zelo sem zadovoljen, saj vso sezono trdim, da je vsaka alpska smučarka, ki nosi slovenski dres, sposobna osvajati točke svetovnega pokala. To je danes potrdila Ana Bucik. Meta Hrovat je s taktično dovršeno vožnjo prišla do dobrega rezultata. Je mlada tekmovalka, ki se uči, zato potrebuje tako zahtevne tekme, kot je bila današnja. Ana Drev in Tina Robnik bi lahko na prvi progi pokazali nekaj več drznosti. V zahtevnih razmerah nista bili dovolj sproščeni in sta smučali v krču. Poleg tega je bilo treba na drugi progi smučati pametno, saj je bila tik pred ciljem past, ob kateri je lahko hitro prišlo do napake,« je sporočil glavni ženski trener slovenske reprezentance Denis Šteharnik.