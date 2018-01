Revizorji ugotavljajo, da je postopek načeloma dobro zasnovan in da temelji na kakovostni analizi, a da je v nekaterih pomembnih fazah bolj političen kot strokoven. Postopek so podrobno pregledali na primerih štirih članic - Slovenije, Bolgarije, Španije in Francije, preostale članice so vključili v manjši meri.

Ključno orodje za soočanje z makroekonomskimi neravnotežji so evropska priporočila članicam za proračunsko in reformno ukrepanje, a le malo teh priporočil je dejansko upoštevanih, izpostavljajo revizorji. Za uresničevanje priporočil so resda odgovorne članice, a veliko je tudi slabosti pri tem, kako jih komisija opredeli, kar prispeva k slabemu izpolnjevanju.

Revizorji izpostavljajo tudi dejstvo, da ni komisija še nikdar priporočila sprožitve postopka zaradi presežnih neravnotežij, čeprav je v več primerih ugotovila, da ta obstajajo. »Sistematična nesprožitev postopka zaradi presežnih neravnotežij je zmanjšala verodostojnost in učinkovitost postopka,« je dejal član sodišča Neven Mates, pristojen za poročilo. Komisiji očita, da ni posredovala ustreznih pojasnil, zakaj tega ni storila. Postopek je po mnenju revizorjev še dodatno spodkopal način opredeljevanja neravnotežij. Čeprav so strokovna merila jasna, ni jasne ocene resnosti neravnotežij, merila za končne odločitve niso transparentna in ni formalnega postopka za odločitve na politični ravni, pojasnjujejo.