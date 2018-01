Očitno je strokovni svet za tekmovalni šport tako dobro pripravil seznam kandidatov za 23. zimske olimpijske igre v Pjongčangu v Južni Koreji, da je izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) danes na seji v Ljubljani v slabe četrt ure zgolj z dvigovanjem rok in brez razprave potrdil ves seznam kandidatov in vse dodatne sklepe. Na seznamu je 70 slovenskih športnikov in športnic, lahko pa se seznam podaljša še za dve imeni, če bo Slovenija od Mednarodnega olimpijskega komiteja dobila dodatni kvoti v deskanju prostega sloga (Urška Pribošič) in smučarskem teku (Manca Slabanja ali Lea Einfalt). Pribošičeva in Slabanjeva sta izpolnili kriterije slovenskega olimpijskega komiteja. Edini, ki nima slovenske olimpijske norme, ima pa mednarodno, je Tilen Sirše, ki je dobil priložnost, da bo panoga zastopana na igrah.

»Zdaj se športniki lahko začnejo osredotočati na olimpijski nastop. Vesel sem, da je izbor potekal gladko. Strokovne službe so delo opravile fantastično, saj je to dve leti dolg proces spremljanja športnikov. Pričakujem, da bodo dostojno zastopali Slovenijo, pokazali vse, česar so sposobni, in se veselili kakšnega ekstra uspeha,« je izpostavil vodja slovenske olimpijske delegacije Franci Petek.

Ker alpska smučarka Klara Livk in deskar na snegu Jure Hafner nista izpolnila slovenske olimpijske norme, bo OKS vrnil kvoto, čeprav jim jo bo ponudil MOK. Ali bo Slovenija dobila dodatni kvoti, bo znano jutri. Smučarski skoki so si izborili poseben status, da končno ekipo določijo do sobote zvečer, torej po tekmah skakalcev v Zakopanah in skakalk na Ljubnem ob Savinji. Selektor moške vrste Goran Janus bo moral pet olimpijcev izbrati med sedmimi kandidati, a je očitno, da imajo pot v Južno Korejo zagotovljeno Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič in Tilen Bartol ter se bo o petem potniku odločal med Domnom Prevcem in Timijem Zajcem. Glavni trener ženske vrste Stane Baloh bo štiri potnice izbral med petimi tekmovalkami in glede na trenutno formo je v najslabšem položaju Maja Vtič.

»Na prizorišču je vse pripravljeno za naš prihod. Dva človeka sta že v Južni Koreji, naslednja dva odpotujeta jutri. Izmed športnikov bodo na pot prvi odšli biatlonci 3. februarja. Skakalci bodo prišli v Južno Korejo neposredno s tekme, ki jo imajo 4. februarja v Willingenu. Vseh športnikov na prizorišču še ne bo 9. februarja, ko bo odprtje iger,« je povedal vršilec dolžnosti generalnega sekretarja OKS Blaž Perko, ki ga čaka obilo dela, saj bo predsednik OKS Bogdan Gabrovec zaradi službenih obveznosti na prizorišču iger le od 5. do 11. februarja.

OKS je izbral tri kandidate, ki se bodo potegovali za nosilca slovenske zastave na odprtju. To so biatlonec Jakov Fak, smučarska tekačica Vesna Fabjan in hokejist Mitja Robar. Nosilca zastave bodo izbrali uporabniki facebook strani Vala 202 z glasovanjem med 17. in 18. uro 29. januarja, torej tik pred predstavitvijo olimpijcev v Ljubljani. Med kandidati bi bil zanesljivo Peter Prevc, a ima že dan po odprtju prvo tekmo.

Veliko pozornosti so namenili dopinškim kontrolam. V Sloveniji so opravili 109 nenapovedanih kontrol pri 64 športnikih. Na mednarodnih tekmovanjih je bilo še 61 kontrol. »Vsi izidi so bili negativni,« je povedal Perko.