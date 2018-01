»Najbolj pomembno je, da bomo sproščeni. Potem bomo tudi lažje naredili dober rezultat,« pred tekaško Planico razmišlja vedno nasmejana in na videz vedno sproščena Anamarija Lampič. Tekačica iz Valburge bo skupaj z bolj izkušeno Katjo Višnar v središču pozornosti rekordne slovenske zasedbe z enajstimi tekačicami in trinajstimi tekači na današnjem sprintu.

V klasičnem koraku, v katerem bodo vse štiri preizkušnje na plazu pod Ciprnikom, posebej izstopata. Ni skrivnost, da je ob drugem obisku tekaške elite v Planici zaradi njiju deloma prilagojen tudi tekmovalni spored. Anamarija Lampič je lani že zmagala tekmo svetovnega pokala v Pjongčangu, kjer bo ta disciplina prav tako v olimpijskem sporedu. Na Tour de Ski je z desetim mestom dokazala, da lahko odlično odteče tudi na desetkilometrski preizkušnji, ki bo na sporedu v nedeljo. Planica bo pravšnja generalka za Azijo. Trener Stefano Saracco ji je za Planico prilagodil vadbeni program s pripravami na plazu pod Ciprnikom. »Trasa je zelo zahtevna, z dolgim vzponom. Najbolj pa me moti, ker se v dolgem ovinkastem spustu ohladiš. So pa spusti zelo smučarsko zahtevni, kar mi je všeč,« opiše svetlolaska.

Z Lampičevimi je povezan tudi mlajši brat Janez. S 40. mestom izpred dveh let v Planici ima najboljšo uvrstitev v moški konkurenci na tekmah svetovnega pokala v Sloveniji med 32 Slovenci, ki so od prve tekme v Bohinju 1986 imeli čast nastopiti. Uvrstitev med trideseterico bi bil za Miha Šimenca, Lampiča in druščino dosežek za zgodovino. Planica bo še bolj pomembna za Katjo Višnar. Lovi samozavest za Pjongčang, tekmo kariere. V sprintu velja za »kraljico kvalifikacij«. Doslej šteje že enaintrideset uvrstitev med peterico najhitrejših, kjer se delijo startna mesta za izločilne teke. Obetavna 33-letna Blejka doslej ni zmogla izkoristiti vsega potenciala. Šteje (zgolj) tri uvrstitve na zmagovalne stopničke, čeprav je bila in se je sposobna približati najboljšemu slovenskemu dosežku v Sloveniji, ki ga ima s tretjim mestom Petra Majdič iz leta 2009 na Rogli. Njena največja hiba je taktika teka znotraj skupine. Kot partner na treningu ji pomaga tudi njen partner Ola Vigen Hattestad, ki je po težavah z zdravjem opustil upanje, da bi v Sočiju branil olimpijsko zlato v sprintu.