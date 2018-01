Ko se je Ilirija lani brez poraza prebila v prvo košarkarsko ligo, je bilo mnogo tistih, ki so menili, da utegne biti klub iz Šiške zgolj muha enodnevnica. Da je preskok med drugoligaško in prvoligaško druščino velik, je bilo jasno tudi trenerju Saši Dončiću. Zato je posegel po nekaj okrepitvah, ob tem pa obdržal jedro lanskega moštva. Poteza je bila uspešna, saj Ilirija suvereno pluje proti ligi za prvaka, ob tem pa ima na svojem računu tudi tri prestižne skalpe. V prvi vrsti tistega šestnajstkratnih slovenskih državnih prvakov Olimpije, a ob tem tudi dva sedemkratnega prvaka Krke. V 14. krogu je Ilirija namreč še v drugo premagala Novomeščane, tokrat celo v gosteh. Znova je bil prvo ime šišenskega kluba reprezentant Žan Mark Šiško, ki je v statistiko zabeležil 25 točk, osem asistenc in štiri ukradene žoge, s tem pristal pri statističnem indeksu 29 in si tako prislužil naziv Dnevnikov igralec kroga ter še povečal vodstvo pred zasledovalci na skupni lestvici.

Šiško pri Iliriji dobiva tisto, kar je izgubil v času pri Ciboni – igralni čas in vlogo vodje. Pri 20 letih se zdi, da končno kaže ves svoj potencial, za kar ima veliko zaslug Saša Dončić. Ob vse boljših predstavah pa je tudi jasno, da Šiško počasi prerašča meje novinca v prvi ligi. Zanj se zanima vse več klubov. Ni skrivnost, da med njimi tudi Olimpija, saj je njen direktor Roman Lisac že zavrtel Dončićevo številko in se poskušal dogovoriti za posel, a (za zdaj) naletel na gluha ušesa. Za Šiškov razvoj je gotovo najbolje, da letošnjo sezono sklene pri Iliriji, v naslednji pa bo prišel čas za korak naprej.

Drugo mesto v tokratnem izboru Dnevnikovega igralca kroga je pripadlo Blažu Mahkovicu, ki je k zmagi Heliosa proti Hopsom prispeval 25 točk, sedem skokov, pet asistenc in štiri ukradene žoge. Na tretjem je pristal Corey Allen Jr. (zmaga Šentjurja proti Šenčurju, 27 točk in deset skokov), na četrtem Miloš Miljković (zmaga Zlatoroga proti Rogaški, 16 točk in deset skokov), na petem pa Mirko Mulalić (zmaga Primorske proti Olimpiji, 16 točk).