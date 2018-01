Čeprav je trener Petrola Olimpije Zoran Martić na zadnjih dveh obračunih v Fibini ligi prvakov proti Estudiantesu in v državnem prvenstvu proti Primorski pazil predvsem na to, da je čim bolj rotiral igralce in nosilcem namenil več počitka, saj je želel čim bolj sveže moštvo za tekmo lige ABA proti Budućnosti, se mu načrt ni izšel. To niti ni presenetljivo, saj je črnogorsko moštvo v letošnji sezoni v odlični formi in tako v jadranskem tekmovanju kot v evropskem pokalu melje vse pred seboj. Precej bolj pa je presenetljiv razpad sistema pri Ljubljančanih v drugem polčasu, ko se je črnogorsko moštvo z njimi dobesedno poigravalo. Posledica je bil še sedmi zaporedni poraz.

Olimpija je v Podgorici korak z gostitelji držala le v uvodnih minutah. Jordan Morgan je dosegel prvih šest točk za Ljubljančane, ki so dobro skakali v napadu, a slabo metali za tri točke. Sprva so bili pri metih nerazpoloženi tudi pri Budućnosti, a ko se je to spremenilo, se je razmerje moči na parketu nemudoma prevesilo na njihovo stran. K temu so s slabimi odločitvami v napadu dodatno pripomogli tudi gostje, ki pa jim je nasprotnika nekako še uspelo omejevati, da se ni odlepil na višjo prednost. A nato je prišel drugi polčas, v katerega je moštvo trenerja Aleksandra Džikića vstopilo kot prerojeno. V koš Olimpije je začelo padati z vseh položajev, na drugi strani pa so bili zmaji povsem nebogljeni, saj so izgubljali žoge kot po tekočem traku. V 23. minuti je prvo priložnost v dresu ljubljanskega moštva dobil tudi novinec Issaf Sanon, a jasno je, da ob takem poteku tekme kaj prida ni mogel pokazati. Martić ni kaj dosti izkoristil niti Mirze Begića, za katerega je očitno, da bo potreboval še nekaj časa, da ujame pravo formo. Končna razlika 22 točk je bila tako glede na potek obračuna še zmerna.

»Ko narediš toliko napak, kot smo jih tokrat mi, razplet ne more biti drugačen. Do 15. minute je bila obramba še kar v redu, smo pa zato do polčasa v napadu izgubili devet žog. Budućnost je na tak način prihajala do lahkih točk, se razigrala in nas nato v tretji četrtini povsem povozila,« je po tekmi povedal Zoran Martić.

Drugi izidi 17. kroga: Cedevita – Mega B. 75:73 (19:14, 33:33, 51:57, Musa 14; Bitadze 23, Čančar 2), Partizan – Cibona 80:69 (17:17, 40:43, 61:59, Veličković 23; Tomas 22), jutri ob 18. uri: MZT – C. zvezda, ob 21. uri: Zadar – Mornar, že odigrano: FMP – Igokea 95:73.