Švicarski esktremni plezalec Dani Arnold je zaslovel pred tremi leti, ko jesolo in brez varovanja preplezal slovito severno steno Matterhorna v eni uri in 46 minutah ter za deset minut izboljšal rekord iz leta 2009, ki ga je imel njegov rojak Ueli Steck. Že prej, leta 2011, je Arnold izboljšal še en Steckov rekord: severno steno Eigerja je po klasični Heckmaierjevi smeri preplezal v dveh urah in 28 minutah, 20 minut hitreje od Uelija.

Tik pred lanskim božičem si je 33-letni poklicni švicarski plezalec in gorski vodnik uresničil še eno vročo željo: solo je preplezal sloviti zaledeneli slap Beta Block Super v steni Breitwangfluh nad Kanderstegom v Švici. Za 300 metrov dolgo, skrajno težko in nevarno smer je porabil pičlo uro in tri minute plezanja. V spremstvu prijatelja in fotografa Valentina Luthigerja se je Arnold lotil slapu zgolj s cepini in derezami, v majhnem nahrbtniku pa je imel še vrv, plezalni pas, nekaj vponk in lednih vijakov, da se je po vzponu lahko spustil z vrha stene.

Arnold, ki verjame, da lahko hitro pleza veliko ljudi, svojo prednost pred drugimi vidi v tem, da je navajen hitro plezati brez varovanja v različnih razmerah in na različnih terenih. »Zakaj sem to storil? Brez vrvi, tako hitro opravil z enim od najtežjih in najnevarnejših vzponov v Alpah? Težko je najti odgovor in tudi zdaj, nekaj dni po vzponu, še vedno res ne vem. Ena stvar pa je jasna: preplezati ga v enem dnevu je bil moj veliki cilj. Pri tem ne želim ublažiti tveganja in ogromne nevarnosti, saj imam tudi jaz rad svoje življenje. Rad pa imam tudi svoje sanje in ideje. Zato je bil ta vzpon pomemben zame in ponosen sem nanj. Pika,« je zapisal Arnold. Glede primerjave z rekordnima vzponoma na Matterhorn in Eiger pa je povedal: »Ta projekt je zame zelo pomemben. Ljubim ledno plezanje in to ni le še en rekord, ampak absolutno vrhunec. Uresničil sem svoje velike sanje. Svet se zato sicer očitno ni spremenil pa tudi moje življenje in radost, ki jo doživljam v gorah, se nista spremenila. In to je dobro, kajti zares pomembno je le to, da si zdrav, srečen in zadovoljen.«