Po podatkih specializiranega spletnega portala mountainjourney.com je od 1. oktobra lani v svetu pod snežnimi plazovi umrlo 74 ljudi, polovica od njih v decembru. Najbolj množične žrtve plazov so bile v Aziji. Oktobra je med sestopom z gore Otgontenger v zahodni Mongoliji v plazu izgubilo življenje 17 gornikov, novembra je na vzhodu Afganistana plaz pokopal 13 ljudi, decembra je med sestopom z gore Oshtoran Kuh v zahodnem Iranu umrlo devet gornikov, v indijskem delu Kašmirja pa je pod snegom izgubilo življenje pet indijskih vojakov. Kar tretjina smrtnih nesreč pa se je zgodila v Alpah. Največ žrtev je bilo med turnimi smučarji in prostimi smučarji, ki so jih plazovi presenetili zunaj urejenih smučišč.

V Švici je v decembru umrlo pod plazom šest smučarjev. Najhuje je bilo v kantonu Valais, v katerem je pod snegom končal italijanski smučar, ki je sprožil plaz v grapi zunaj smučarske proge. Pred božičem je v istem kantonu plaz zajel tri turne smučarje, ki so imeli vso potrebno opremo, vključno z lavinskimi žolnami (radijskim oddajnikom za lociranje zasutega). Eden od treh je zaradi poškodb umrl pozneje v bolnišnici. V Valaisu je umrl turni smučar, ki ga je zajel plaz med spustom z gore Hofathorn. Pod plazom, ki ga je sam sprožil med smučanjem z gore Glattwang, je umrl tudi francoski turni smučar. Na silvestrovo je plaz v Bernskih Alpah zajel tri gornike, ki so hodili s krpljami. Dva so živa izvlekli s helikopterjem, tretjega je našel lavinski pes in je zaradi posledic poškodb umrl v bolnišnici.

V Avstriji je decembra pod plazovi umrlo pet ljudi. Pod vrhom ledenega slapu Federweiß na Solnograškem je plaz odnesel plezalca 200 metrov v globino in čeprav so ga izkopali v petnajstih minutah, mu ni bilo pomoči. Pred božičem je turni smučar sprožil smrtonosni plaz med spustom z gore Scharnik na avstrijskem Koroškem. Na avstrijskem Tirolskem so zunaj urejene proge smučali trije nemški »freeriderji«, eden od njih je sprožil plaz in v njem umrl. Zunaj urejene proge smučišča Obertauern na Solnograškem je tik pred novim letom smučalo tudi pet slovenskih prostih smučarjev. Eden od njih je sprožil plaz, zajel je dva smučarja, očeta in sina, ki nesreče ni preživel. Smučarji so bili opremljeni s plazovno opremo in lavinskimi nahrbtniki z zračno blazino.

Oprema je le pomoč v sili

Nesreča mladega slovenskega prostega smučarja v Avstriji je pokazala, da pred smrtonosnostjo plazu ne varuje niti popolna oprema. »Plazovna oprema – žolna, sonda in lopata – je na turni smuki nujna,« poudarja Tadej Debevec, predsednik tehnične komisije Združenja gorskih vodnikov Slovenije. »Tudi pri prostem smučanju, kjer gre za integracijo alpskega smučanja in turne smuke, je ta oprema zelo dobrodošla, tako kot nahrbtnik z zračno vrečo. Vendar pa se ne gre zanašati na to, da se nam z dobro opremo ne more nič zgoditi. Pogosto namreč postanejo nekateri v takih okoliščinah preveč pogumni in se pomaknejo v bolj tvegane vode. Še vedno velja, da so statistike preživetja in rešitev iz plazov narejene na primerih tistih, ki preživijo in imajo ob nesrečah praviloma zraven ljudi, ki jim lahko pomagajo. Zato je plazovno opremo treba razumeti kot pomoč v sili.«

Porazno zimsko bilanco ponesrečenih v plazovih je po mnenju Debevca treba pripisati tudi zelo velikim količinam snega in veliki vodnatosti v večini bolj obljudenih alpskih dolin. »Na Kredarici je že skoraj tri metre in pol snega. Prejšnja leta je bilo v tem letnem času bolj ali manj kopno. Hkrati pa niti ni tako mrzlo. Zapade veliko snega, potem pa se hitro spet relativno otopli. Z vidika plazov so takšne temperaturne spremembe precej problematične,« pravi Debevec. V Alpah se sicer po navadi na začetku snežne sezone vselej sprožajo plazovi, vendar se s preobražanjem in sesedanjem snega razmere tudi kmalu umirijo. Tokrat so problematične hitre temperaturne spremembe oziroma precej spremenljive vremenske razmere, pravi Debevec.