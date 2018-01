Kakovostne nosilke omogočajo prijeten način sobivanja, komuniciranja in skupnega raziskovanja staršev in otrok ter malčkom dajejo toplo in varno zavetje. Zaradi čutenja dotika, ritma in utripa srca nosačev so nošeni otroci bolj umirjeni in zadovoljni. A previdnost pri nakupu vseeno ni odveč. Na trgu je čedalje več blagovnih znamk nosilk, zgolj kakovostne pa zagotavljajo pravilen položaj otroka.

»Kakovostne nosilke prepoznamo po tem, da omogočajo nošenje otroka v ergonomskem položaju. V kakovostni, ergonomski nosilki so otrokove nogice podprte od enega podkolena do drugega ter omogočajo dobro podporo čez celotno hrbtenico in glavico. Izogibati se velja kengurujčkom, kjer otrokove nogice visijo ter je posledično prevelik pritisk na otrokovo medenico in kolke. Ergonomsko pomeni še, da nosilka poskrbi tudi za udobje staršev oziroma nosača,« poudarja usposobljena svetovalka za ergonomsko nošenje Nina Savarin. Lastnica spletne trgovine Moj škratek dodaja, da kadar otroka nosimo v naročju, njegova teža primarno vpliva na naše roke in ne na celotno telo. Ergonomska nosilka pa posredno razporedi otrokovo težo čez nosačevo telo in s tem poskrbi, da je nošenje lažje.

»Kakovostne nosilke se ponašajo še z eno zelo pomembno lastnostjo – so namreč otrokom prijazne, kar pomeni, da so vsi deli nosilke, materiali in barve testirani (v nasprotju s cenejšimi, strupenimi ponaredki). V naši ponudbi imamo samo ergonomske in originalne nosilke, za katere proizvajalci jamčijo z garancijo,« pove sogovornica.