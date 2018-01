Želja vsake ženske, ki prisega na urejen videz, je imeti postavo s popolnimi oblinami, pa vendar včasih tudi odrekanje hrani ali garanje v fitnesu za to ni dovolj. Številne športnice tarnajo, da imajo zaradi krepkih mišic na nogah in ozkih bokov težave pri nakupu ustreznih hlač. Hlačnice so preozke, pas je preširok.

Kdo bi lahko bolje rešil zagato kot veliki poznavalec športa, fitnesa in modnega sveta Carlo Freddi? Ustanovitelj blagovne znamke Freddy je svojo pot do svetovne slave začel leta 1976 – sprva z izdelovanjem profesionalne obutve za ples in gimnastiko. Svojo ponudbo je pozneje dopolnil s pestro izbiro oblačil, pred petimi leti pa je svetovni trg prevzel z revolucionarnimi hlačami. Njihova največja odlika je revolucionarna tehnologija WR.UP, s katero je povezal ženstvenost in tehnološke inovacije. Zahvaljujoč učinku oblikovanja je ženska silhueta naravno izboljšana.

Od lanskega decembra je »čudežne« hlače mogoče kupiti tudi v Sloveniji. »Freddyjeve revolucionarne hlače sem prvič opazila pred dvema letoma na spletu. Takoj sem se zaljubila vanje. Žal jih v Sloveniji ni bilo mogoče kupiti, zato sem se povezala z zastopniki in se odpravila v Milano. Ko sem hlače pomerila, sem se takoj odločila, da jih je treba deliti tudi s Slovenkami,« začetek zgodbe opiše lastnica Freddy Slovenija in trgovine Pant Room Maja Kesič. »Postale so kos, ki ga preprosto morate imeti in so pisane na kožo vsem ženskam, ki želijo svojo ženstvenost povezati z neverjetnim občutkom udobja. Privzdignejo in stisnejo, kjer je treba. Če nimaš časa preživljati v fitnesu, potem jih nujno potrebuješ,« meni sogovornica.