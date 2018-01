Japonke Kaori Iwabuchi, Yuka Seto, Yuki Ito in Sara Takanaši so Slovenke na koncu premagale za 54,9 točke. Rusinje so končale na tretjem mestu. Takšen vrstni red je bil že po prvi seriji.

Tekmo je za Slovenke odlično odprla Urša Bogataj z 90 metri in 91,8 točkami, kar je bilo nedosegljivo prav za vse konkurentke v prvi skupini. Druga je bila Japonska s 85,3 točkami, tretja pa Rusija s 83,7 točkami. V drugi skupini Špela Rogelj ni poskrbela za daljavo skupine, pristala je pri 84,5 metra, zbir slovenskih točk pa se je povečal na 169,3. Slovenke so prehitele Japonke, ki so zbrale 173,8 točk, tretje so bile še vedno Rusinje s 166,7 točkami.

V tretji skupini je Ema Klinec ponovila daljavo Rogljeve iz druge skupine, zbir slovenskih točk se je povečal na 255,4. Še pet metrov je bila daljša domačinka Yuki Ito in prednost Japonk je še narasla, po treh skokih so imele 269,8 točk. Tretje Rusinje so zbrale 246,4 točk. Odličen skok je v finalni skupini uspel Niki Križnar, ki je pristala pri 91,5 metrih, kar je bilo dovolj za potrditev trenutnega vodstva s 356,0 točkami. Sledile so Rusinje s 351,3 točkami, Irina Avakumova je z 92,5 metra postavila daljavo prve serije. V vodstvu so bile domačinke, za katere je Sara Takanaši s 93 metri popravila daljavo serije Avakumove, Japonke pa so imele 373,8 točk.

V drugi seriji je kot prva naša Bogatajeva z nekoliko višjega zaletišča zaradi slabih vremenskih razmer skočila 88,5 metra, Slovenke pa so znova povečale prednost pred Rusinjami na 22,7 točke. Japonke so po petih skokih imele 19,3 točk prednosti pred Slovenkami. V drugi skupini druge serije je Rogljeva z 82 metri Slovenijo obdržala na zanesljivem drugem mestu s 528,3 točkami. Japonke so ušle na 31,7 točk prednosti, Rusinje so zaostajale 15,7 točk.

Klinčeva je z 89,5 metri v drugi seriji položila še predzadnji košček v mozaik prvih slovenskih stopničk na ekipnih tekmah. S 620,1 točkami so naše Rusinjam pobegnile na 26,6 točk prednosti, medtem ko so bile Japonke praktično že nedosegljive, potem ko je Itova s 95 metri znova naredila sijajen skok. Njihov zbir točk pred predzadnjim skokom je znašal 665,9 točk.

Finalna skupina je v finalu nastopila po obratnem vrstnem redu po sedmih nastopih. S 94,5 metra je Avakumova prikazala drugi najdaljši skok na tekmi, meter dlje je z dveh naletnih mest skočila Norvežanka Maren Lundby, ki pa z Norveško tokrat ni bila konkurenčna. Ruskih 696,1 točk je bil pravi izziv za mlado Križnarjevo, ki pa je ohranila mirno glavo, skočila 91,5 metra, a kmalu bi se zalomilo pri doskoku, saj je imela kar nekaj težav, a na srečo ni padla in drugo mesto je bilo potrjeno.

Smučarske skakalke so se na ekipni tekmi pomerile komaj drugič v zgodovini. V nedeljo sledi še druga posamična preizkušnja, naslednji teden pa se bodo najboljše skakalke že predstavile na Ljubnem ob Savinji.