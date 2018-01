Konec tedna je v južnem Queenslandu po ocenah strokovnjakov zaradi vročine poginilo do 100.000 letečih lisic oziroma letečih psov, kakor se imenuje vrsta netopirjev. Po navedbah avstralskega društva proti mučenju živali so netopirji, ki so popadali z dreves, pripadali 25 različnim kolonijam. »Prevrejo se. Vročina vpliva na njihove možgane, ki se scvrejo, zaradi česar živali najprej izgubijo orientacijo, posledično pa poginejo,« je za lokalne medije razložila Kate Ryan, ki kolonije netopirjev spremlja v predelu Campbelltown. Netopirji izjemno težko uravnavajo notranjo temperaturo, kar dodatno otežuje njihovo preživetje v izjemni vročini, zaradi krčenja njihovega naravnega življenjskega okolja pa so se morali preseliti stran od rek in jezer.

Kako vroče je in kaj vse živali storijo, da bi se vsaj malo ohladile, pa kaže posnetek kenguruja, ki se je »namočil« v bazenu družinske hiše v Melbournu.

Netopirji spominjajo na legvane, ki so zaradi arktičnega mrazu v ZDA pred dnevi na Floridi padali z dreves (a niso poginili, telesa so jim zgolj začasno »ugasnila«), krokodili v nacionalnem parku v Severni Karolini so bili ujeti v zaledenelo močvirje, zmrzovali so tudi morski psi.

Na številnih območjih se gasilci borijo z več požari, vročina je ustvarila tudi ogromno škodo v kmetijstvu. Med bolj zanimivimi podatki pa je ta, da se je zaradi vročine začela »taliti« ena največjih avtocest na celini, tista, ki povezuje Melbourne in Sydney. »Ne tali se ravno celotna cesta, ampak zgolj katran. Asfalt je kot čokolada – ko je vroče, se začne taliti in postaja vse mehkejši. Ni vedno isto trd,« razlagajo strokovnjaki.