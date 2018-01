Ti so prvič doslej sprožili reševalno akcijo s pomočjo drona, ki se je takoj izkazala za učinkovito. Posebne reševalne, daljinsko vodene leteče naprave je razvila skupina Westpac Little Ripper, opremljene pa so s posebno reševalno blazino in z oklepom za zaščito pred morskimi psi, ki ju lahko odvržejo ljudem v težavah. Močno utrujena fanta je dron dosegel v 35 sekundah, nemudoma sta se lahko povzpela na napihnjeno blazino in bila – nepoškodovana – že na varnem. Morebitna reševalna akcija s čolnom bi trajala mnogo dlje in vprašanje je, ali bi bila še pravočasna. Avstralski časopisi navajajo, da gre za prvo tovrstno reševanje na svetu, ter dodajajo, da se je urjenje z brezpilotnimi napravami v Novem južnem Walesu začelo pred poldrugim letom. Tamkajšnja vlada je v program, ki zajema še varovanje pred morskimi psi in drugimi nevarnimi morskimi bitji, kot so na primer meduze, vložila 430.000 avstralskih dolarjev (280.000 evrov), zdaj pa ugotavljajo, da pri tej tehnologiji prevzemajo vodilno vlogo v svetu. Umetna inteligenca, vgrajena v drone, s pomočjo kamer namreč prepoznava različne objekte na vodi in v njej, morske pse pa prepozna s kar 90-odstotno natančnostjo – za primerjavo: človeško oko je pri tem zanesljivo le 16-odstotno. Avstralci napovedujejo, da bodo z droni lahko umaknili sedanje mreže proti morskim psom na kopalnih obalah, ki po eni strani niti niso zanesljive, po drugi strani pa povzročajo precejšnjo škodo med drugim morskim življem.