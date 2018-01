Digitalizacija vse bolj vpliva tudi na načine iskanja kadrov. Glave so staknili kadrovski strokovnjaki, strokovnjaki za finance, marketing in digitalno tehnologijo in na trg te dni pošiljajo HR-platformo, ki so jo poimenovali 4th Pillar oziroma Četrti steber. Podjetja naj bi na platformi dobila podatke o delavcih v njihovi knjižici preteklega dela.

Kadri bodo razvrščeni glede na različne kriterije, kot so delovna doba, prisotnost na delu, izkušnje, izobrazba, znanje jezikov, prizadevnost in uspešnost pri delu. Zaokroženi kriteriji bodo predstavljali neke vrste delovni potni list delavca, ki jih bodo prek platforme zainteresirana podjetja in agencije lahko iskali globalno.

Vrednotenje zaposlenih in delovni potni list Z zbranimi podatki o delavcu naj bi imeli pri samem iskanju novih sodelavcev v podjetjih manj dela, saj ne bo več dolgotrajnega prebiranja prijav in življenjepisov. Sistem bo namreč zagotovil samodejno nediskriminatorno individualno vrednotenje vsakega posameznika, ki bo temeljilo na uvoženih podatkih iz različnih javno dostopnih baz, s čimer bo zaposlovanje preglednejše in hitrejše. Platformo bodo lahko poleg podjetij uporabljale tudi kadrovske agencije in ne nazadnje tudi zaposleni sami. Svojo oceno bodo lahko javno objavili ali jo prenesli k delodajalcu. Tako bo njihov CV rasel s pomočjo tehnologije veriženja blokov (blockchain tehnologija), na katero neposredno ne bodo mogli vplivati, saj ocena temelji na dejstvih iz njihove zgodovine. Zunanji uporabniki pa bodo lahko brskali po bazi podatkov in odkrivali zanje zanimive, sicer pa anonimne posameznike glede na lokacijo bivanja, starost, znanje o delu, delovne izkušnje in zaposlitveni status.

Do denarja z ICO four Kapital za razvoj platforme bodo v 4th Pillar začeli zbirati danes s prvo ponudbo kriptokovancev (ICO – Initial Coin Offering) four. Vanjo bodo vse do 5. marca lahko vlagala predvsem podjetja, preprodaja bo nato potekala do 2. aprila, medtem ko bo splošna prodaja kriptožetonov fuor na voljo od 5. aprila do 5. junija. Velikih nihajev na kriptoborzi se ne bojijo, prav tako ne verjamejo, da bi to odvrnilo podjetja in posameznike od začetnih vlaganj oziroma uporabe platforme, je povedal Dušan Lazar. Maksimalno število kriptožetonov four bo 400 milijonov, ekipa želi zbrati najmanj 12 milijonov dolarjev. Platformo bodo posamezniki, ki bodo želeli opozoriti potencialne zaposlovalce nase, tri leta, ko naj bi platforma tudi v celoti zaživela, lahko uporabljali brezplačno. 4th Pillar ima ambicijo postati tudi četrti pokojninski steber. Vanj bi se lahko stekali kriptožetoni, ki bi jih zaposleni dobil od podjetja, na primer kot nagrado za delovno uspešnost, ali kot jubilejne nagrade, kot del variabilne plače, letni bonus. Sistem bo hkrati omogočal tudi nakup kriptovalute in njeno shranjevanje, ne pa tudi trgovanje.