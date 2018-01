Novozelandska premierka Jacinda Ardern, ki je položaj zasedla oktobra lani in tako postala tretja ženska v zgodovini Nove Zelandije na tem položaju, je danes prek twitterja sporočila, da je noseča. Ko bo junija rodila, bo postala šele druga državna voditeljica, ki je postala mama med opravljanjem premierske funkcije. Pred njo je med mandatom rodila le še pakistanska premierka Benazir Buto leta 1990.

We thought 2017 was a big year! This year we’ll join the many parents who wear two hats. I’ll be PM & a mum while Clarke will be “first man of fishing” & stay at home dad. There will be lots of questions (I can assure you we have a plan all ready to go!) but for now bring on 2018 pic.twitter.com/nowAYOhAbF