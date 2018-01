V znamenju rekordov se končuje sojenje Metiju Plavi: zaslišanih je bilo okoli 80 prič na 30 obravnavah, tožilka Polona Košnjek je za zaključni govor porabila 3 ure, odvetnik Mitja Sever in obtoženi še nekaj več, oškodovanec Aleš Štern je svojo izpoved podal na 360 straneh, od obtoženega Plave pa za vso prizadejano škodo terja 6,5 milijona evrov. Po obtožbi naj bi že pravnomočno obsojeni Uroš Kepic in Meti Plava od Šterna dobila 1,34 milijona evrov v izsiljevalski zgodbi, ki je trajala 5 let.

Tožilka Košnjekova je za obtoženega zahtevala 8 let zapora, kar je tudi najvišja zagrožena kazen za tovrstno kaznivo dejanje, in pri tem poudarila, da je bilo izsiljevanje storjeno na krut in poniževalen način, kjer je bila uporabljena fizična sila in tudi orožje. Kot je bilo zapisano v obtožnici, naj bi namreč Plava v enem od žalostnih poglavij te zgodbe polil Šterna z bencinom in mu grozil, da ga bo zažgal. Štern pa naj bi v strahu izročal vedno znova različne vsote denarja, nato pa leta 2016 odšel na policijo in postal tudi njen sodelavec ter posnel precej različnih pogovorov, vezanih na izsiljevanje. Tožilstvo je ocenilo, da je bila krivda obtoženemu Metiju Plavi dokazana.

Nedolžen sem!

Danes nam je obtoženi Plava ponovno zatrdil, da je nedolžen, da z izsiljevanjem nima nič, in dodal, da je njegova nedolžnost potrjena tudi z dokazi, ki so prišli na dan med sojenjem. Odvetnik Mitja Sever je ure in ure razčlenjeval po njegovem neverodostojne dokaze in priče tožilstva, posebej pa tudi ravnanje Aleša Šterna, ki naj bi zaradi vključevanja v piramidno shemo, delujočo v domačem Šenčurju, zabredel v denarne težave in zaradi tega za grešnega kozla izbral obtoženega Plavo. Pri tem je na stran tožilstva stopil tudi obsojeni Uroš Kepic, ki je priznal krivdo za izsiljevanje, dobil pogojno kazen in obenem postal »kronska obremenilna priča tožilstva«.

»Dokazni postopek je pokazal na slabo delo policije, saj so prišli na dan tudi dokazi, ki jih je policija označila kot nepomembne, a to seveda niso,« je prepričan odvetnik. Domnevno žrtev izsiljevanja, kmeta iz Srednje vasi pri Šenčurju, je opisal takole: »Štern ne bi bil rad le prvi na vasi, ampak prvi na slovenskem podeželju. To je kazal tako, da se je vozil v mercedesu in drugih dragih avtomobilih, obenem pa zavozil domačo zadrugo in sam pristal v dolgovih.« Po njegovem prepričanju je na sodišču prišlo na dan dovolj dejstev in dokazov, ki izpodbijajo navedbe tako Šterna kot Kepica, ki naj bi pač sklenil dogovor s tožilstvom in prejel res milo kazen ter storil vse, da bi krivec izpadel Meti Plava. »Iz vsega skupaj je jasno, da kaznivo dejanje ni bilo dokazano,« je dodal Mitja Sever.

Meti Plava je bil precej časa priprt, nato je bil v hišnem zaporu, zdaj pa se brani s prostosti, a mu je odrejena prepoved približevanja oškodovancu Alešu Šternu. Slednji pa prek svoje pooblaščenke Barbare Nastran ocenjuje svojo premoženjsko in nepremoženjsko škodo na 6,5 milijona evrov, kar naj bi seveda plačal obtoženi Meti Plava, če bo spoznan za krivega v začetku prihodnjega tedna, ko naj bi ta odmevna zgodba dobila sodni epilog po sodbi senata, ki ga vodi sodnica Marjeta Dvornik.