Po ugotovitvah policije je v pretepu sodelovalo med deset in dvajset ljudi, v UKC Maribor pa so odpeljali tri osebe. 25-letni Mario K., ki je bil zaboden v trebuh, jo je skupil najhuje, danes ponoči pa je v bolnišnici umrl. Po pretepu – v središču Maribora so jih tisto noč zabeležili več – so zaradi kršenja javnega reda in miru pridržali eno osebo, a so jo kasneje izpustili, saj naj ne bi bila vpletena v pretep.

Policija sicer še vedno išče morebitne priče dogodka, kriminalistična preiskava pa še vedno intenzivno poteka, so sporočili iz policije.