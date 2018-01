V tiskovnem uradu zagrebške nadškofije niso želeli komentirati primera, napovedali so le, da se bodo uradno odzvali po koncu postopka proti članom zbora, ki so ga tudi razpustili.

Razpustitev zbora prebendarjev je sledila priporočilu vatikanske kongregacije za kler, je v torek poročal hrvaški tednik Nacional. Po pisanju časnika so prebendarji s svojimi poslovnimi potezami s cerkvenimi nepremičninami katoliško cerkev oškodovali za okoli 50 milijonov evrov. Izgube sta prinesla dva neuspešna gradbena projekta nakupovalnega središča in urbanih vil na atraktivnih lokacijah sredi Zagreba, ki so ju začeli pred desetletjem.

»Finančni minister« katoliške cerkve na Hrvaškem in dosedanji dekan prebendarskega zbora Mijo Gabrić je sredi lanskega leta v pismu zagrebškemu nadškofu Josipu Bozaniću priznal svojo odgovornost, ker je vlagateljem omogočal hipotekarne pogodbe na cerkveno premoženje. S tem so bili seznanjeni v zboru prebendarjev, ne pa tudi v nadškofiji.

Odvetnik pri medškofijskih sodiščih v Zagrebu Ivica Ivanković Radak je pojasnil, da posamezni prebendarji niso odtujili omenjenega denarja temveč gre za znesek, ki ga je več investitorjev vložilo v objekte na cerkvenem zemljišču, potem ko so prebendarji odobrili hipoteko in gradbena dela, so objavili na spletni strani zagrebške nadškofije. Dodali so, so hipotekarna posojila delno ostala v breme cerkve, potem ko so šli investitorji v stečaj zaradi gospodarske in finančne krize.

Med neuspešnimi investitorji na cerkvenih zemljiščih je bil tudi upokojeni hrvaški general Vladimir Zagorec, ki je bil obsojen na večletno zaporno kazen zaradi odtujitve približno pet milijonov dolarjev vrednih draguljev iz sefa hrvaškega ministrstva za obrambo, medtem ko je bil pomočnik obrambnega ministra.