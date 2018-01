Po zdaj zbranih obvestilih je znano, da je voznik prevzel dve stranki v križišču Resljeve in Trubarjeve ulice ter ju odpeljal na Mesarsko ulico. Ko bi mogla plačati za prevoz, ga je eden od njiju pošprical s solzivcem, nato pa sta zbežala iz vozila. Pred tem sta mu ukradla še denarnico. Voznik je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Eden od storilcev je po opisu star okrog 30 let, s sivo brado, pa je bil oblečen v zimsko modro jakno in kavbojke, drugi je star okoli 20 let, oblečen v rdečo jakno s kapuco, bele barve. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.