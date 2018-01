Sprva ni hotel priznati krivde in je vztrajno zavračal ponujena štiri leta zapora in pol. Nato si je obdolženi premislil in se strinjal z izrekom leto dni daljše zaporne kazni. Kaj se je zgodilo?

Romun je na svoji koži boleče spoznal, da se vlom v bankomate v Sloveniji ne izplača. Tiberiu Agafitei, doma iz mesteca Botoșsani nedaleč od meje z Moldavijo, je od 26. maja lani priprt v mariborskem zaporu. Agafitei in njegovi pajdaši so v noči na 20. in 21. maj dvigovali denar s pomočjo ponarejenih kartic neke ukrajinske banke, ki niso bile dodatno zaščitene z varnostnim čipom.

Osem bankomatov mu je prostovoljno izročilo denar, skupno 4920 evrov, na 15 bankomatih pa je avtomat sicer že spustil gotovino iz trezorja, vendar je po preverjanju podatkov ugotovil, da je kartica blokirana. Zato je kartico in denar zadržal. Obdolženec je nato s priročnim orodjem dvignil režo in izvlekel denar.

Na predobravnavnem naroku mu je tožilka Nevenka Berdnik v zameno za priznanje ponudila izrek enotne kazni v višini največ štirih let in šestih mesecev zapora, vrniti bi moral še 15.250 evrov. Na današnjem nadaljevanju naroka Agafitei sprva ni hotel priznati krivde, sodnica Barbara Nerat pa je Romunu odkrito namigovala, da se ni odločil prav.

Med drugim ga je opozorila, da se mu lahko izrečene kazni nakopičijo na več kot deset let, če bo vztrajal pri izvedbi sodnih postopkov. Za podobno dejanje, s katerim si je prikradel plen v vrednosti približno 2000 evrov, je namreč že bil obsojen na kar tri leta zapora, na mariborskem sodišču pa ima odprta še dva kazenska postopka. »Vemo, zakaj ste bili obsojeni in kaj vse je še zadaj,« mu je rekla Neratova. Obtoženi se ni pustil prepričati. Sodnica je prekinila narok in takoj zatem začela novega.