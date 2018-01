Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan se je prejšnji teden službeno oglasil v hotelu Radin Zdravilišča Radenci, kjer je sodeloval pri ustoličevanju 22. vinske kraljice Slovenije na Pomurskem sejmu. Naslov je pripadel Katarini Pungarčič iz, kot kaže, vse bolj prepoznavne občine Zavrč, kjer županuje razvpiti ptujski podjetnik Miran Vuk, oče Monike Vuk, partnerice smučarja prostega sloga Filipa Flisarja. V Ljubljani so se v hotelu Slon medtem srečali »partnerji in prijatelji« hotelov Slon, Kompas in Lovec. Na seznamu obiskovalcev so se znašli televizijka Vida Petrovčič, upokojeni glasbeni urednik Dragan Bulič in seveda Demeter Bitenc.

Werner pil šmarnico, Bobovnik proti slabemu rumu

Na Planet TV so končali prvo sezono resničnostnega hujšanja Biggest loser in za najuspešnejšega razglasili Bojana Papeža, ki je ob strogem prehransko-telovadnem režimu izgubil okoli 74 kilogramov in dobil 50.000 evrov. Na Pop TV se ogrevajo za novo televizijsko rekreacijo, saj bodo spomladi domači estradniki spet plesali v oddaji Zvezde plešejo. Javnosti so predstavili že dva, ki sta privolila v sodelovanje – to sta pevec narodno-zabavne zasedbe Poskočni muzikanti Dejan Krajnc in Werner, ki je o prihajajočem izzivu razmišljal v pogovoru z revijo Nova. Priznava, da pleše samo polko in valček, »šolal« pa se je izključno na veselicah, pustovanjih in malo pri snovanju koreografije za videospot Ne gane me. Spominja se še tridesetega rojstnega dne partnerice Andreje, kjer je zaplesal po tem, ko je nazdravljal s »čudovitim vinom«, potem pa prihodnji dan izvedel, da je bila čudovita v resnici šmarnica. Werner dodaja, da so mu najbolj všeč latinskoameriški plesi, kjer se »razdajajo erotična čustva«, obenem pa ga skrbi, da bo zaradi svoje visokoraslosti na plesišču deloval leseno.

Z višino nima težav voditelj Odmevov Slavko Bobovnik, za katerega v reviji Obrazi pravijo, da v višino sicer meri 193 centimetrov, pravo veličino pa mu daje »svoboden, zvedav in plemenit duh, ovit v šarmantno karizmo, ki se je ne da naučiti niti privzgojiti«. Bobovnik v intervjuju med drugim predstavi svoje dopustniške navade, ki nikoli ne vključujejo ustaljenih turističnih poti, saj ga zanima samo pristnost. Nazadnje je šel recimo v naravni habitat gledat beloruske bizone, če potrebuje počitek, pa ga, pravi, prej najdete ob kakšnem avstrijskem jezeru kot pa recimo na Kubi, kjer bi mu ponujali »slab rum« in kjer bi bil skupaj z »all inclusive gosti«. Televizijec še omenja, da zna sicer preživeti tudi s 500 evri na mesec, saj več denarja ne pomeni več sreče. Nekaj besed je seveda namenil službenemu vzdušju na RTV Slovenija. Očitno ni preveč zadovoljen z enim od sedanjih dopisniških snemalcev, saj je ta »prepričan, da se dela od sedmih do treh, eno soboto v mesecu – in to je to«. Prejšnja dva, pravi, se nista nikoli pritožila, da se jima česa ne ljubi. Voditelj, ki zase pravi, da ni kot drugi, razkriva še, da je mladih obetavnih novinarjev moškega spola vse manj, ima pa zato vrsto imenitnih mlajših kolegic. Te se nad delom najbrž manj zmrdujejo od snemalcev, saj se Bobovnik z njimi večkrat pošali, da bodo težko dobile fanta, ko pa so ves čas v službi.