Zadnja tri leta so bila najbolj vroča zadnjih 170 let

Leto 2017 je bilo po ugotovitvah Svetovne meteorološke organizacije eno od treh najbolj vročih let, odkar so pred skoraj 170 leti začeli spremljati te podatke. Leta 2015, 2016 in 2017 so bila najbolj vroča doslej, absolutni rekord pa pripada letu 2016, so danes v Ženevi sporočili iz te znanstvene organizacije Združenih narodov.