Število ogroženih območij se je od leta 2014, ko je bilo ogroženo eno od sedmih, s 35 povzpelo na 62, piše v poročilu, ki ga je Mednarodna zveza za ohranitev narave (IUCN) danes razkrila na podnebni konferenci v nemškem Bonnu. Med najbolj ogroženimi ekosistemi so koralni grebeni, ki se zaradi zakisanosti morja belijo in ledeniki, ki se zaradi segrevanja ozračja talijo.

Poročilo je razkrilo, da se kar 29 odstotkov svetovne dediščine sooča z opazno povečano grožnjo zaradi podnebnih sprememb, sedem odstotkov - med njimi tudi močvirje v nacionalnem parku Everglades v ZDA in jezero Turkana v Keniji - pa jih je označenih kot kritičnih.

»Podnebne spremembe delujejo hitro in ne prizanašajo najlepšim zakladom našega planeta,« je povedal direktor IUCN Inger Andersen. »Stopnja in hitrost, s katerima podnebne spremembe škodujejo naši naravni dediščini, kažeta na nujne in ambiciozne nacionalne zaveze in ukrepe za implementacijo pariškega sporazuma,« je dodal.