Podrobnosti tragičnega večera niso najbolj jasne. Prijateljici, 21-letna Cheyenne Rose Antoine in 18-letna Brittney Gargol, sta večer pričeli z druženjem v kanadskem mestu Saskatoon. Naslednje jutro so Gargolovo našli zadavljeno blizu odlagališča, ob njej pa črn pas.

Antoinovo so prepoznali kot osumljenko na podlagi sebka, ki ga je nekaj ur pred smrtjo prijateljice objavila na družabnem omrežju facebook. Na fotografiji sta prijateljici skupaj, vidi pa se tudi, da ima Antoinova na sebi črn pas, ki so ga našli ob Gargolinem truplu. Antoinova, ki bo za uboj v zaporu odsedela sedem let, naj bi svojemu prijatelju tudi že priznala, da je Gargolovo udarila in zadavila, je poročal CBS.

Rekla je, da sta bili pijani in zadeti od marihuane, ko sta se začeli prepirati. Policija je dejala, da se različne plati prvotne zgodbe, ki jim jo je predstavila Antoinova, niso ujemale. Z Gargolovo naj bi se v različnih barih močno napili, nakar naj bi šla Gargolova po svoje z neznanim moškim, Antoinova pa k svojemu stricu. S pomočjo objav na facebooku je policija uspela v celoti sestaviti zgodbo in potek dogajanja te noči.

Policisti so ugotovili tudi, da je bila objava Antoinove na družabnem omrežju naslednje jutro dejansko le diverzija. Antoinova je na zid Gargolove napisala: »Kje si? Nisva se nič slišali. Upam, da si varno prispela domov.« V resnici pa je želela le zamotiti organe pregona.