Fotografije hrbta, polnega tetovaž, je na svojem facebook profilu objavil turist, ki je bil navdušen nad starčevimi umetninami na koži. Niti približno si ni mogel misliti, da jo bodo delili po vsem svetu, pa tudi ne, kdo se na njej »skriva«.

Fotografijo so opazili tudi na japonski policiji, v kateri so za pomoč prosili svoje tajske kolege. Ti so 74-letnega Shigehara Shiraija prijeli v kraju Lopburi severno od Bangkoka, kjer je nastala tudi fotografija. Aretirali so ga zaradi kršitve v povezavi z vizo, zaradi suma umora pripadnika rivalske tolpe iz leta 2003 pa ga bodo izročili Japonski. Tajski policiji naj bi sicer priznal, da je pripadnik jakuze, umora pa ni priznal.

Mafiji podobne tolpe, jakuze, so že stoletja del japonske družbe, še vedno pa naj bi imele kakšnih 60.000 pripadnikov. Po navedbah BBC-ja tolpe same niso ilegalne, največ pa zaslužijo na področju iger na srečo, prostitucije in preprodaje drog.