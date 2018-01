Ko je trener Petrola Olimpije Zoran Martić dan pred tekmo z Estudiantesom napovedal, da bodo več priložnosti za igro dobili tisti, ki so imeli doslej manjšo minutažo, je bilo jasno, da večjih možnosti za uspeh nimajo. V 11. krogu Fibine lige prvakov so Ljubljančani tako zabeležili sedmi poraz in s tem izgubili realne možnosti za napredovanje, ob tem pa si je koleno poškodoval še Domen Lorbek. Edina pozitivna novica dneva za zmaje je bila, da je s klubom do konca sezone 2019/20 uradno pogodbo sklenil Mirza Begić.

Sinočnjo tekmo si je tako kot ponedeljkovo proti Zlatorogu ogledal Erazem Lorbek, za katerega smo v Dnevniku razkrili, da trenira z moštvom. »Erazem Lorbek pomaga kot trener, kar je njegova dolgoročna želja, in bo verjetno na kakšni tekmi tudi že član strokovnega štaba. Visoke igralce v moštvu lahko marsikaj nauči. Ob tem preizkuša tudi svojo pripravljenost, in če mu uspe, bo pomagal tudi kot igralec. Poudaril pa bi, da Olimpija do njega za zdaj nima nikakršnih obveznosti,« je pojasnil direktor Olimpije Roman Lisac in dodal, da se je najstarejši od bratov Lorbek o svoji vlogi pogovoril tudi s trenerjem Zoranom Martićem, od katerega bo črpal trenersko znanje. Ko smo danes pred tekmo o vsem skupaj povprašali tudi Erazma, nam je podal nekoliko drugačen odgovor: »Trenutno me zanima samo igranje. Klub mi omogoča, da treniram z moštvom, in dal bom vse od sebe, da pridem tako daleč, da bom lahko pomagal tudi na parketu.«

Ob igrišču največje slovenske dvorane je sinoči sedel tudi Mirza Begić, ki so se mu uresničile želje, saj je s klubom, potem ko so le prispeli papirji iz Košarkarske zveze Irana, tudi uradno sklenil pogodbo do konca sezone 2019/20. Bržkone je tako jasno, da bo Olimpija zadnja postaja v karieri 216 centimetrov visokega centra, ki pri 32 letih zmajem še vedno lahko da ogromno. Lisac pa bo danes v Ljubljani pozdravil še eno okrepitev, in sicer Yusufa Sanona. Osemnajstletni Ukrajinec velja za zelo nadarjenega posameznika, ki je na radarju praktično vseh moštev iz lige NBA. To pomeni, da bodo zmaji v prihodnosti deležni večje pozornosti mednarodnih skavtov, kar je bil eden izmed Lisčevih ciljev, ko je zasedel mesto direktorja kluba.

Olimpija je sicer na parketu danes prikazala novo bledo predstavo, a je Zoran Martić razložil, zakaj. »Očitno je bilo, da igralci niso imeli svežine. Poškodba je visela v zraku. Že na treningu se je poškodoval Oliver, sedaj še Lorbek, ki ga čakajo podrobni pregledi, in tudi Battle. Večino tekme sem tako samo gledal, kdo je preutrujen, da ga zamenjam. Igralci so fizično na dnu, a smo kljub temu v zadnjih dneh dvignili ritem treningov, saj bi nam v nasprotnem primeru slej kot prej zmanjkalo bencina. V tem pogledu bosta Begić in Sanon izredno dobrodošla.«

Ostali izidi 11. kroga v skupini C: Rosa Radom – AEK 63:69, Bayreuth – Banvit 76:88 (Vidmar 14 za Banvit), Strasbourg – Venezia 70:67.

Fibina liga prvakov, skupina C 1. Banvit 11 8 3 870:817 19 2. Estudiantes 11 7 4 880:835 18 3. AEK 11 6 5 899:870 17 4. Bayreuth 11 6 5 899:883 17 5. Strasbourg 11 6 5 837:824 17 6. UR Venezia 11 6 5 889:893 17 7. Olimpija 11 4 7 800:866 15 8. Rosa Rad. 11 1 10 812:898 12