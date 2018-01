Če bi poskušal na kratko povzeti vse naše dosedanje početje, bi kot glavni dosežek izpostavil, da naše muzike še vedno igramo z nezmanjšano in vrhunsko energijo. Vse tisto, kar smo nastavili v New Yorku leta 1978, še dandanes odlikuje zasedbo ne glede na to, kdo je z menoj v bendu. Večjih razlik ni, le malce starejši smo, česar pa se na odru ne opazi. Okoli sebe sem vedno imel izvrstne glasbenike in tudi tokrat je tako: spremlja me namreč izvorni član skupine Kelvyn Bell, kot tudi Kim Clarke in John Mulkerin, ki sta se zasedbi pridružila zelo kmalu. Oba sta mi pomagala zgraditi glasbeni stil, nekakšno visokooktansko zlitino funka, punka in free jazza, ki je posebna in vezana zgolj na Defunkt.

The Cleansing sem posnel z ekipo, ki me spremlja na turneji. Poleg prej naštetih veteranov za bobni sedi mlada energija: Gary Gman Sullivan. Naslov albuma je skrbno izbran. Z albumom namreč pozivamo, da je svet treba očistiti. Preveč problemov se je nabralo in nekaj bo treba ukreniti. Kamor koli se obrnem, srečam rasizem, vidim utrujene in temni usodi prepuščene begunce, se soočam s takšno in drugačno diskriminacijo; zagon in podporo dobiva skrajna desnica… In potem se nam zgodi še Donald Trump! Ne vem, kaj nas še lahko doleti? Čiščenje je zatorej dandanes nuja in Defunkt z albumom, posnetim na lanski turneji po Evropi, pozivamo k očiščenju sveta vseh slabih stvari, ki so večinoma posledica pohlepa. Naše orožje miru je glasba in prek nje prenašamo naša sporočila. Energijo črpamo od publike, jo prevedemo v zvok in jo vračamo ljudem. Četudi vsak večer igramo pretežno isti nabor skladb, nobene izmed njih ne zaigramo enako. Naša glasba se spreminja, a sporočilo ostaja enako.

Glasba od glasbenika zahteva iskrenost, saj se skozi njo izraža. Kar daš iz sebe, si pravzaprav ti. Mislim seveda na ustvarjalce, ki z njo želijo vplivati na okolico. Glasba sicer ne more spremeniti sveta, ustvarja pa pogoje, da ga razbremeni do te mere, da se začne tlakovati pot v spremembe. Umetnik je v večini primerov opazovalec, ki s svojo umetnostjo reagira na stvari, ki ga motijo. Vidimo tako dobre kot slabe stvari.

Osnovna ideja je bila povsem preprosta: pod eno streho sem hotel združiti ustvarjalno oziroma eksperimentalno in komercialno glasbo. Vsem čistunom na obeh polih sem hotel pokazati, da med njima obstaja privlačnost. Defunkt bi si oder lahko delili z Jamesom Brownom, Michaelom Jacksonom ali Art Ensemble of Chicago. Še nekaj, hotel sem ustvarjati glasbo, na katero bi ljudje lahko plesali, si delili in izmenjevali energijo gibanja. Medtem ko sem igral punk in jazz v bendu Jamesa Chancea, sem prišel na idejo, da bi lahko v svojem bendu združil elementa free jazza z utripom funka. To je pravzaprav vsa ideja, ki se skriva za Defunkt. Improvizacija je našla skupno točko s plesno glasbo in vsakdo, ne glede na preference, se je lahko našel v njej.

To vzamem kot pohvalo, da smo izbrani krog poslušalcev prepričali s svojo idejo o glasbi. Naš načrt je bil zgolj igrati zanimive glasbe in potem bomo videli, kam nas bo to pripeljalo, upajoč seveda, da se bomo z aktivnim igranjem lahko preživljali. Takšen odnos mi je vcepil že oče.

Od Lesterja in Byrona sem se veliko naučil o iskanju sebi lastnega glasbenega stila, o profesionalizmu. Kot najmlajšega sta me spodbujala, mi tudi priskočila na pomoč, ko sem potreboval glasbenike pri svojih projektih. Večkrat sta poudarila, naj vztrajam v iskanju in se ne oziram na to, kaj drugi menijo o mojem početju. Dokler si iskren do samega sebe, si na pravi poti.