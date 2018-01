Sunny Al Saleh, 31, nastopa predvsem kot didžej in producent, velja pa tudi za enega najboljših ljubljanskih emsijev (spomnimo se njegovega sodelovanja s K'Powom in Muratom), čeprav nikoli ni rapal v slovenščini, ampak v hrvaščini, ki je njegov materni jezik. Rodil se je na Reki; v Slovenijo je prišel v četrti razred na OŠ Prule, kjer se je tudi prvič srečal s hiphopom. »Spoznal sem prijatelje, dobil sem kaseto, odprlo mi je oči, mogoče tudi zato, da sem se vklopil v družbo, a me je pritegnila tudi muzika, predvsem podlage, ki so semplane iz rocka, funka in jazza.«

Hiphop razume kot lepljenko različnih zvrsti in poudarja, da v svojih začetkih hiphop ni bil žanr, kot je danes, marveč zgolj način, na katerega so vrteli rock in disko plošče. Njegov izraz črpa iz korenin hiphopa, je ognjen in svetel, ne naseda trendovskemu trapu, ki ga sicer dojema kot posledico prenasičenosti in kot upor preteklemu moraliziranju. Pri novi izdaji je izhajal iz triphopa devetdesetih, značilnega za britansko založbo Mo' Wax. Opustil je vokal in se osredotočil na ritem. »Začel sem se vrteti v svojih besedah, nisem imel več tiste energije, da bi narodu povedal nekaj, česar še ne ve. V muziki so mi bolj kot osebne zgodbe všeč zvoki in vibracije. Ti gredo v neskončnost, nimajo jezikovnih meja in so bolj vesoljski.«

Zbiratelj in arheolog zvokov Pri produkciji izhaja iz tehnike kolaža, značilne za hiphop od poznih osemdesetih let oziroma od producenta Marleyja Marla naprej. Ta temelji na iskanju vzorcev (semplov) na vinilnih ploščah, ki lahko trajajo manj kot sekundo, in pretvorbi tako najdenih zvokov v novo glasbeno idejo. Meni, da najboljših zvokov s plošč pravzaprav ni mogoče poustvariti, lahko jih le vzorčimo. Njegovi primarni inštrumenti so tako zvočni posnetki in nosilci zvoka, ne pa klasična glasbila. Lovec na semple ne išče klasik, temveč neznane ali pozabljene stvari, ni samo zbiratelj, ampak tudi arheolog. Al Saleh se ponaša z zbirko 5000 vinilnih plošč, kjer posebno mesto zavzema jugoslovanski jazz, za katerega trdi, da je danes premalo cenjen. Posebej blizu sta mu Janez Gregorc in Bojan Adamič, za novo skladbo Woof pa je med drugimi vzorčil starosto Zdenko Kovačiček, hrvaško »Janis Joplin v jazzu«. Začel je s petstotimi, ki jih je kupil od žene pokojnega DJ Johnsona, enega prvih promotorjev hiphopa pri nas, in zbirko vestno dopolnjeval. »Vsako nedeljo sem bil ob petih zjutraj na bolšjaku. Če sem didžejal v soboto, sem šel naravnost s partija. Printali smo listke: Odkupujemo plošče. Šli smo skozi vso Šiško, Fužine, hodili smo v kleti, k babicam domov, odkupovali smo vse.«