V Cimosu, kjer so v tem tednu še imeli kolektivni dopust, so bili do zdaj skopi z informacijami. Kot je za STA povedal sekretar regijskega odbora Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) Sašo Ristič, pa naj bi z izvajanjem programa presežnih delavcev in torej tudi z odpovedmi začeli v ponedeljek.

Program presežnih delavcev je pripravljen za družbo Cimos in družbo Cimos Kinematika, ki so jo novi lastniki ustanovili jeseni in nanjo prezaposlili skoraj 200 delavcev. V medijih so zaokrožile različne številke, tako je bilo sprva govora o okoli 150 presežnih delavcih.

Vendar naj bi bilo končno število presežnih delavcev bistveno manjše. »Ta številka niti pod točko razno ne bo trimestna,« je Ristič zavrnil »špekulacije« okoli številk.

Poleg tega Ristič glede na povpraševanje po delavcih iz panoge - na sindikat se je že obrnilo več podjetij - pričakuje, da bo na koncu »zelo malo ljudi na odprti brezposelnosti«.

Podobno oceno je že v sredo za Radio Slovenija dala direktorica koprske območne službe zavoda za zaposlovanje Nevenka Bandelj, ki je dodala, da »gre za profil, ki je na trgu iskan«.

Dogovorjeni kriteriji pri sestavljanju programa presežnih delavcev so za slednje sicer ugodnejši, kot jih predvidevata zakonodaja in kolektivna pogodba.

Tako bo izplačilo morebitnega neizrabljenega dopusta višje za 15 odstotkov, morebiten višek ur bo plačan 45 odstotkov višje, za odhod pred iztekom odpovednega roka bo delavcem pripadala odškodnina. Če sta med presežnimi delavci oba zakonca, bo lahko odpuščen samo eden, in sicer tisti z nižjo plačo (razen če se sama ne bosta odločila drugače).

Dogovorjeno je tudi, da bodo morali podjetje obiskati predstavniki zavoda za zaposlovanje, ki bodo odpuščenim delavcem pomagali.

Med kriteriji je tudi prezaposlitev k drugemu delodajalcu. Sporazum sicer predvideva, da mora družba v primeru povečanih potreb (zaradi povečanja obsega naročil) najprej nazaj povabiti odpuščene delavce.

Maja lani se je zaključil dolgotrajni postopek prodaje Cimosa, ki se je začel leta 2015. Novi lastnik, družba TCH Cogeme v lasti italijanskega sklada Palladio Finanziaria, je takrat plačal kupnino v višini 100.000 evrov, delnice Cimosa so bile prenakazane na novega lastnika. Nato so Italijani Cimos v naslednjih mesecih tudi dokapitalizirali, najprej z 18,3 milijona evrov v denarju, nato pa še s stvarnim vložkom v višini 1,7 milijona evrov.