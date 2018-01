V mnogih zdraviliških družbah so izvedli obsežne investicijske projekte, tako s prenovo obstoječih zmogljivosti v namestitvenih objektih kot tudi v zdraviliških in bazensko-sprostitvenih delih. Vse investicije so bile izpeljane z namenom dviga kakovosti ponudbe in storitev, ustvarjanja privlačnih novih doživetij, da bi s tem še bolj navdušili tako številne zveste kot tudi nove goste.

»Programi bodo tudi v letu 2018 zasnovani na naslednjih poudarkih: krepitev zdravja, preventivni programi, medicinski velnes, turizem dobrega počutja ter vodna doživetja. Nekatera investicijska vlaganja iz preteklega leta bodo dokončana v tem letu, načrtovane pa so tudi mnoge novosti, od širitve kampirnih prostorov, apartmajskih namestitev do obnove bazenskih kompleksov. V slovenskih naravnih zdraviliščih si bomo še naprej prizadevali za dvig kakovosti, standardizacijo poslovanja na vseh področjih, skrb za okolje in preudarno rabo naravnih zdravilnih dejavnikov,« je poudaril predsednik SSNZ Iztok Altbauer.

V Termah Čatež bo projekt razširitve kampa doživel epilog z novo recepcijo in s povečanjem kampirnih prostorov. V Termah Dobrna so v novo leto vstopili s prenovljenim hotelom Park, ki se zdaj ponaša s štirimi zvezdicami. Veliko pridobitev se obeta v Termah Krka. V Talasu Strunjan nameravajo na novo urediti plažo in posodobiti obalno restavracijo, v sprostitvenem centru Salia nameravajo razširiti svet savn in posodobiti priljubljen mediteranski hotel Laguna, ki bo dobil tudi manjši bazen in velneški center. V družbi Thermana Laško je bilo minulo leto posebno tudi zaradi prenove v hotelu Zdravilišče Laško, kjer so posodobili namestitvene zmogljivosti, letos pa se tam obeta svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za športnike invalide.

V družbi Sava Turizem bodo letošnje novosti prenovljeno kopališče v hotelu Ajda v Termah 3000 in nove apartmajske hiške v Prekmurski vasi Ajda, jeseni pa bo novo podobo dobila Pitna dvorana v hotelu Radin Zdravilišča Radenci. V Termah Olimia bodo do konca junija popolnoma prenovili in posodobili ponudbo Wellness centra Termalija, prenovili bodo trg vasi Lipa in Aqualuno dopolnili še s kakšno zanimivo adrenalinsko atrakcijo. V Termah Portorož načrtujejo nadaljnji razvoj zdraviliških programov in razširitev talasoterapije z našimi edinstvenimi naravnimi dejavniki. Izpopolnili bodo celostne ajurvedske programe razstrupljanja in v ponudbo dodali ekskluzivne pomlajevalne programe. V Termah Zreče bodo odlično ponudbo ter zadovoljstvo gostov in obiskovalcev v prihodnje zagotavljali tudi s standardizacijo poslovanja pri izvajanju programov in storitev.ea, tj