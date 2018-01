Podjetje se je odločilo, da skrbem pride do dna, in sprožilo temeljito preiskavo varnosti spletne strani in plačilnega sistema na njej. Podjetje pravi, da uporabljajo več varnostnih ukrepov, da do česa takšnega ne bi prišlo, vključno s šifriranjem povezav, so pa pri varnostnem podjetju Fidus opozorili, da morda vseeno obstaja kratko okno, ko bi zlonamerna koda v teoriji lahko ukradla podatke. Prav takšne morebitne napake podjetje sedaj intenzivno išče, kupcem, ki so jim nepridipravi zlorabili kartice, pa svetuje, naj se obrnejo na banke, ki jim morajo ukradena sredstva vrniti.