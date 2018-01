Spletni portal ntv slikovito povzema končnico tekme in potezo slovenskega selektorja Veselina Vujovića, ki se je pred odločilno sedemmetrovko postavil v slovenski gol, kot bi želel sam braniti zadnji strel na tekmi. A to je le obrobna novica, saj so Nemci na koncu prišli do točke in kot piše ntv, so jim Slovenci pri tem izdatno pomagali.

Novinar omenjenega portala namreč poroča, da je Blaž Blagotinšek naredil neumno napako, ko je na napačen način oviral zadnji nemški napad, saj Nemcem ni ostalo dovolj časa, da bi resno ogrozili slovenska vrata. »Srečno smo jo odnesli. Tudi zato, ker smo sedemmetrovko sploh dobili dosojeno,« je dejal Hendrik Pekeler. Pri ntv so mnenja, da ima Slovenija s pritožbo, ki jo je vložila po tekmi, le minimalne možnosti za uspeh. To pa tudi ni glavna skrb nemških novinarjev, ki so bili po tekmi izredno kritični predvsem do igre Nemčije v obrambi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung podrobneje razkriva, da je Nemcem točko zagotovil vratar Silvio Heinevetter, ki je neposredno po zadnjem pisku sirene pridivjal k sodniku in mu razložil napako Blagotinška, ki so jo spregledali praktično vsi na igrišču, in šele posnetki so pokazali, da je imel nemški vratar prav in da je Blagotinšek nepravilno prekinil zadnji nemški napad.

Nordwest Zeitung dogajanje na igrišču neposredno po koncu tekme primerja z napetostjo kriminalke. Tudi ta časnik piše, da so Nemci srečno prišli do točke, a da je bila sodniška odločitev korektna, saj je bil Blagotinšek ob izvajanju napada preblizu in je zato na nepravilen način prekinil napad. »Vesel sem, da imamo video dokaz in da je Tobias Reichman obdržal živce,« pa povzemajo nemškega selektorja Christiana Prokopa in dodajajo, da slednji glede na razplet razume razburjenje v slovenskem taboru.

Tudi WAZ poroča, da je bil junak tekme Tobias Reichmann, ki je pri izvajanju sedemmetrovke zamenjal Uweja Gensheimerja, prvega izvajalca sedemmetrovk v reprezentanci, in Nemčiji rešil srečno osvojeno in zelo pomembno točko.