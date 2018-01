Kar naj bi bila zgolj formalnost, na Univerzi v Mariboru postane zapleteno pravno vprašanje. To se je pokazalo tudi na današnji izredni seji senata Univerze v Mariboru, na kateri so sprejeli sklepe za razpis rektorskih volitev.

Kot je znano, se bodo volitve zgodile predčasno, saj se je moral rektor Igor Tičar 31. decembra predčasno upokojiti na podlagi določil interventne zakonodaje na področju plač v javnem sektorju. »Poznamo potek dogodkov, vemo, kaj se je zgodilo, univerza je zaradi spleta okoliščin predčasno ostala brez rektorja, ki bi se mu mandat iztekel leta 2019,« je uvodoma razložil prorektor Žan Jan Oplotnik. »Poskrbeli smo, da ni bilo izrednih razmer, ko smo se po novem letu vrnili v službo, je univerza delovala naprej. Naslednji korak pa je razpis volitev novega starešine.«

Upoštevali pripombe obsojenega dekana

V rektoratu so sprva nameravali sklep spisati na podlagi določil starega statuta in so zato predlagali, da se Tičarja predčasno razreši z rektorske funkcije, ker mu je prenehalo delovno razmerje. O tem je imel največ pripomb Boštjan Brumen, dekan fakultete za turizem, ki je bil konec leta nepravnomočno obsojen zaradi ponareditve poslovnih listin, za poteze, ki jih je nekoč vlekel kot glavni tajnik univerze, pa mu sodijo tudi na mariborskem sodišču.

»Z razrešitvenim sklepom rektorju odpiramo pot k odškodninski tožbi,« je trdil Brumen, ki je prepričan, da bi v skladu z določili starega statuta morali izpeljati volilni postopek, na katerem bi vse upravičence vprašali, ali se strinjajo z razrešitvijo. »Če bomo zagrešili postopkovno napako, bo sodišče naložilo odškodninsko odgovornost univerzi, v nasprotnem primeru pa lahko rektor odškodnino iztoži od države,« je opozoril Brumen.

Ali bo Tičar dejansko vložil tožbo, ni znano. Do zdaj te poteze ni javno napovedal. Se je pa v današnji razpravi tudi postavilo vprašanje, zakaj rektor preprosto ne odstopi. »Ne bo odstopil zaradi odškodnine,« je odgovoril Brumen, ki mu je s svojimi navajanji uspelo prepričati vodstvo rektorata. Spremenili so besedilo in spisali ugotovitveni sklep, v katerem so upoštevali določila novega statuta, po katerem rektorju v primeru prenehanja delovnega razmerja avtomatično preneha tudi rektorska funkcija. Senat je sklep potrdil brez glasu proti, hkrati pa so senatorji izglasovali tudi to, da se Tičarja izbriše iz sodnega registra, v katerem je še vedno vpisan kot zastopnik Univerze v Mariboru.

Senatorji so imeli še več pripomb na predvideno izvedbo rektorskih volitev. V rektoratu so si namreč zanje vzeli veliko časa. »Število volilnih upravičencev se je povečalo za desetkrat, na skoraj 17.000,« je razložil Oplotnik. Letos bodo namreč mariborskega rektorja prvič volili celoten pedagoški in nepedagoški kolektiv univerze ter vse študentke in študenti. Da bi potencialni kandidati imeli čim več časa za pripravo svojih programov, bodo prijave zbirali do 19. marca, prvi krog volitev bo potekal 5. junija, morebitni drugi krog pa 13. junija. »Novega rektorja bi tako izvolili pred poletnimi počitnicami,« je razložil prorektor.

»To je absolutno prepozno, univerza se bo ves semester ukvarjala le z volitvami,« je opozorila senatorka Marina Tavčar Krajnc, z njo pa se je strinjalo več senatork in senatorjev. Vendar njihove pripombe niso bile uslišane, senat je večinsko potrdil sklep, ki ga je spisal rektorat.