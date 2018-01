Gre za enako cepivo, kot je bilo na voljo do sedaj, a ga je zaradi povečanega povpraševanja po cepljenju proti gripi zmanjkalo. Ko bo NIJZ prevzel novo naročilo cepiva proti gripi, ga bodo v najkrajšem možnem času dostavili tistim izvajalcem cepljenja, ki bodo naročili cepivo.

Z NIJZ so namreč v četrtek sporočili, da so jim pošle zaloge cepiva proti gripi za odrasle. Nato so pozvali izvajalce cepljenja, naj jim posredujejo oceno, koliko cepiva bi še potrebovali. Na podlagi tega so naročili dodatno cepivo. Cepivo proti gripi za odrasle je sicer štirivalentno, kar pomeni, da ščiti proti trem različnim tipom oz. sevom virusa gripe. Za otroke do treh let starosti pa se uporablja trivalentno cepivo.