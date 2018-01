»Prvenstvo smo začeli sijajno, z zmago. In v takšnem slogu ga želimo tudi nadaljevati. Naš cilj so tri zmage v Zagrebu in nadaljevanje v Varaždinu z maksimalnim številom točk,« je po skalpu Črnogorcev dejal kapetan Uwe Gensheimer, z devetimi goli ob le enem zgrešenem strelu najboljši strelec tekme. Zdaj 31-letni član PSG je zaradi poškodbe moral izpustiti EP 2016 na Poljskem, pred tekmo s Slovenci pa v pretekli sezoni najboljši strelec lige prvakov pravi: »To, da so Slovenci izgubili proti Makedoniji, za nas pomeni še večjo nevarnost. Šli bodo na vse, saj jim le zmaga ohranja upanje, da lahko na EP naredijo kaj odmevnejšega.« Proti Črni gori si je lažje poškodoval gleženj vratar Andreas Wolff, ki je zbral 12 obramb in ustavil 46 odstotkov strelov, a so zdravniki sporočili, da ima le manjše odrgnine in da bo danes igral.

Nemčija je leta 2016 pod vodstvom Dagurja Sigurdssona osvojila dve kolajni (zlato na EP, bron na OI v Riu), a Islandec je sprejel ponudbo Japonske za vodenje reprezentance na domačih OI 2020. Nemška zveza je za naslednika lani presenetljivo izbrala 38-letnega Christiana Prokopa, trenerja Leipziga, ki je podpisal petletno pogodbo. Zveza je Leipzigu zanj plačala kar 500.000 evrov odškodnine, Prokop pa je debitiral junija lani proti Sloveniji v Stožicah v kvalifikacijah za EP 2018. A javnost Prokopu, ki je igralsko kariero končal že pri 25 letih zaradi hude poškodbe kolena, ni najbolj naklonjena, saj meni, da je premalo izkušen (to je njegovo prvo veliko tekmovanje) in da je po domače izbral igralce za EP.

Od 16 igralcev, ki so na EP 2016 osvojili zlato kolajno in ki se jih je prijel vzdevek »Bad Boys«, se je Prokop odrekel kar polovici. Še bolj je javnost razkuril, ko je med 16 izbrancev za Hrvaško uvrstil kar tri manj znane igralce svojega nekdanjega kluba iz Leipziga (Philipp Weber, Bastian Roscheck, Maximillian Janke), ki je v nemški ligi šele osmi. Christian Prokop se zaveda, da bodo vsi njegovi minusi pozabljeni le, če bo domov prinesel zlato kolajno. »Počasi, gremo iz tekme v tekmo, zdaj nas čaka neugodna Slovenija. Še bolj neugodna, ker je izgubila prvo tekmo, ranjeni lev pa je najnevarnejši. Statistika medsebojnih tekem ne bo igrala nobene vloge, kajti vsaka je zgodba zase. Slovenijo spoštujemo, a se je ne bojimo, seveda pa računamo na zmago.«