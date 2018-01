Vratar Matevž Skok se je prvič z vlakom peljal čez slovensko mejo, nad novostjo pa je bil precej navdušen. »Bilo je super, bolj veselo in sproščeno, kot če bi šli z avtobusom. Lahko smo se sprehajali po vlaku, se družili in šalili, snemali selfije in delali posnetke za navijače, veliko smo naredili za promocijo. To je bilo res posebno doživetje, posebna izkušnja,« je ocenil Matevž Skok, ki si rokometni kruh služi v Zagrebu. A to bo trajalo le še nekaj tednov, kajti že po koncu EP na Hrvaškem zaradi čudnih dogajanj v hrvaškem klubu odhaja za leto in pol v lizbonski Sporting na Portugalsko.

Skok, ki ima stanovanje v Zagrebu v neposredni bližini hotela, kjer biva slovenska reprezentanca, dobro pozna Areno: »Drži, a to ne bo zame nobena prednost. Makedonija? V tekmo gremo brez strahu, napetosti, živčnosti in po zmago. Ker manjka nekaj poškodovanih igralcev, smo sicer oslabljeni, a le pri izkušnjah. Nismo pa zaradi tega izgubili svoje igre in hitrosti, ki bosta spet naša aduta.« Po njegovih besedah bodo pomemben adut tudi slovenski navijači, ki jih v Areni (danes popoldne bo štiri ure povsem zaprta zaradi varnostne generalke) pričakujejo okoli 5000, cene vstopnic pa so od 20 do 55 evrov. A tudi Makedonci ne bodo brez podpore, saj jih prireditelji pričakujejo od 3000 do 4000.

Vujović bi rad videl čudež Veselin Vujović je bil leta 2007 selektor Makedonije, na klopi Vardarja pa je sedel dvakrat: med letoma 2006 in 2009 ter med 2011 in 2013. »Če kdo dobro pozna makedonski rokomet in njegove igralce, sem to jaz. Makedonci v svojih izjavah trdijo, da nikoli niso bili boljši kot zdaj in da nas morajo premagati. Ampak jaz mislim, da se mora le umreti, vse drugo je neumnost. Naj poskusijo zmagati, a mi jih tega ne bomo dovolili. Taktika za zmago? Če stopiš na igrišče s pravo mentaliteto, pristopom, pogumom, značajem in srcem, vse taktike padejo v vodo. Taktika je to, da igralci verjamejo v to, kar delamo, in da jih lahko prepričam, da so sposobni narediti nekaj, za kar tudi sami ne verjamejo, da zmorejo. To je najboljša taktika na svetu,« pred tekmo z Makedonijo (Slovenija na medsebojnih tekmah vodi s 4:1 v zmagah) meni Veselin Vujović. Črnogorec je prepričan, da novi makedonski selektor Raul Gonzalez nima čarobne paličice: »Ne vem, kaj bi lahko spremenil v nekaj mesecih. Res bi rad videl ta čudež. Če želijo, naj imajo vlogo favorita, jaz pa bom zadovoljen, če bomo presenetili favorita. A če po drugi strani pravijo, da smo mi favoriti, je to dokaz, da nas spoštujejo in se nas bojijo.« »Če bi Kiril Lazarov kandidiral za predsednika Makedonije, bi zlahka povozil vse protikandidate,« je včeraj po večernem treningu svoje reprezentance (opravila je dva treninga, slovenska le večernega) trdil novinarski kolega iz Makedonije. Da je Lazarov, ki bo maja dopolnil že 38 let, živa legenda v tej državi, ni dvoma. Levoroki ostrostrelec je pred to sezono zapustil Barcelono (zamenjal ga je Jure Dolenec) in odšel v francoski Nantes, makedonski mediji pa so mu nadeli vzdevek Terorist, saj zanj pravijo, da »kljub veteranskim letom s svojimi rokometnimi 'bombami' še vedno 'terorizira' nasprotnikove vratarje in obrambe«. Pred današnjo tekmo s Slovenijo (sodila jo bosta Romuna Dinu in Din) Kiril Lazarov, ki je za reprezentanco debitiral že pred 20 leti, z njo pa se želi uvrstiti na OI 2020 na Japonskem (takrat bo star dobrih 40 let), takole ocenjuje skupino v Zagrebu: »Zelo zanimiva bo, nepredvidljiva, dramatična, v njej pa ni izrazitega avtsajderja. Favoritinja je seveda Nemčija, ne le v skupini, ampak na celotnem EP, tri balkanske reprezentance pa se bodo ob bučni podpori svojih navijačev potegovale za še dve prosti mesti v drugem delu.«

Kiril Lazarov: Slovenija je kandidatka za kolajno na EP Lazarov, ki je lani odprl tudi svojo rokometno šolo za mlade z nazivom »Kiril Lazarov – 7« (sedem je številka, ki jo nosi na dresu) in ki deluje že v 11 makedonskih mestih, vlogo favorita na današnji tekmi diplomatsko prepušča Slovencem. »Prepričan sem, da imamo večje možnosti proti Nemčiji in Črni gori kot proti Sloveniji. Gre za tretjo reprezentanco sveta, ki ima veliko vrhunskih igralcev in vrhunskega selektorja. Čeprav bo nastopila brez nekaterih nosilcev igre, sem prepričan, da je stari rokometni lisjak Vujović našel prava orožja in rešitve v igri. Morebitno nižjo kakovost zaradi manjkajočih igralcev bo nadomestil z vrhunsko motivacijo, da bodo njegovi fantje igrali kot v transu in šli na glavo. Mislim, da je Slovenija celo kandidatka za kolajno,« pravi Lazarov, ki se v hrvaški prestolnici počuti kot doma, saj je v dveh obobjih skupaj kar pet let nosil dres Zagreba. Medtem ko bo Lazarov (prvi strelec SP 2009 in 2017, EP 2012, kvalifikacij za EP 2018…, skupaj za reprezentanco več kot 1500 golov) glavni adut Makedonije na igrišču, bo to ob njem selektor Raul Gonzalez. Španec z vzdevkom Komandant (El Comandante) je v minuli sezoni pripeljal Vardar do naslova prvaka Evrope, v naslednji bo sedel na klopi Paris St. Germaina. Po odhodu Hrvata Lina Červarja s selektorske klopi Makedonije je funkcijo aprila lani prevzel Gonzalez, ki je v ponedeljek dopolnil 48 let in je v Zagreb pripeljal 19 igralcev. »Doslej smo mirno trenirali in igrali pripravljalne tekme, ni bilo nobenega pritiska, zdaj pa gre zares. S prvo tekmo na EP seveda pride tudi pritisk, ko pa se igra pod pritiskom, je na igrišču marsikaj drugače in nepredvidljivo. Slovenci so odlični in so favoriti, a tudi mi imamo svoje adute, ki pa jih javnosti ne bom razkrival,« je skrivnosten Raul Gonzalez, ki naj bi kljub odhodu v Pariz ostal selektor do OI 2020 na Japonskem.

Župan Bandić: Nepotreben škandal z Areno Tik pred začetkom EP je za afero z dvorano Arena Zagreb poskrbelo podjetje Ingra, ki je gradilo objekt in ga ima tudi v najemu. Na sedež hrvaške rokometne zveze je poslalo dopis, da tekem v Areni ne bo, ker mesto Zagreb in hrvaška vlada že nekaj mesecev zamujata s plačili najemnine, skupni znesek dolga pa naj bi presegel tri milijone evrov. Mesto in vlada plačujeta Ingri letno najemnino 7,2 milijona evrov, do konca pogodbe o najemu leta 2036 pa bo – ko bosta odplačala vsa posojila in poravnala vso najemnino – Arena stala kar 201 milijon evrov. Pred dvema letoma bi lahko mesto in vlada na osnovi pogodbe dvorano odkupila za 80 milijonov evrov, a se za to nista odločila. Na besede Ingrinega direktorja Igorja Oppenheima, da je bila napoved zaprtja Arene tik pred EP le figurativno opozorilo, se je zdaj oglasil tudi zagrebški župan Milan Bandić. »To je nepotreben škandal. Dolg je poravnan, direktor pa grozi s prazno puško, ki ne more prestrašiti niti vrabcev. Vem, da bi morali leta 2016 odkupiti Areno, ker bomo do konca pogodbe plačali precej več. A meni so takrat prepovedali komunicirati z vlado in Ingro. Če mi ne bi, bi bila zadeva rešena,« je dejal Milan Bandić, ki je bil takrat zaradi številnih afer v preiskovalnem zaporu in ni smel imeti stikov s pričami.

EP v številkah 1. krog, skupina A (Split): Švedska – Islandija 24:26 (8:15), Hrvaška – Srbija 32:22 (14:9), skupina B (Poreč): Belorusija – Avstrija 27:26 (14:12), Francija – Norveška 32:31 (15:17).