Športni navdušenci na savnanje prisegajo zaradi boljše prekrvavitve organizma, pospešenega delovanja metabolizma, blagodejnih učinkov na ledvice, hitrejšega okrevanja po prehladih, preprečevanje stresa in duševnega ravnovesja.

Tudi pri nas imamo precej možnosti za savnanje, najdemo jih domala v vseh termalnih oazah, zdraviliščih, hotelih in večjih športnorekreacijskih centrih. Veliko športnikov in rekreativcev ter starejših ljudi hodi redno v savno, ker vedo, da jim to koristi, medtem ko mlajši obiskujejo savne predvsem zaradi druženja in ne toliko zaradi blagodejnih učinkov na zdravje. A nekaj vseeno velja – v prav vseh savnah moramo upoštevati posebna pravila.

»Savnanje je namenjeno čiščenju kože in telesa (izločanje toksinov), v kopalkah pa koža ne more dihati, zato so škodljive. Poleg tega kopalke niso priporočljive iz higienskih razlogov. Na njih so pogosto bakterije, ki bi se ob vročini še kopičile. Če smo bili pred savnanjem v kopalkah v bazenu, je na njih klor, ki bi med savnanjem v suhih savnah izhlapeval in tako škodoval vsem navzočim v savni,« pojasni mojster savne Gašper iz Dežele savn v Vodnem mestu Atlantis. Tamkajšnjih dvanajst savn se med seboj razlikuje predvsem glede na temperaturo in vlažnost, različni so tudi njihovi učinki.

Savnamo se popolnoma goli in brez oblačil ter pokrival, pri čemer sedimo ali ležimo na brisači, na kateri mora biti celo telo. Brisač ne uporabljamo le v parnih savnah, poudari sogovornik.

»Najpriljubljenejša je absolutno savna sanarium. To je savna z malce nižjo temperaturo in malce višjo vlago v primerjavi s finskimi savnami. Ljudje tam lažje prenašajo potenje, vonj je intenzivnejši. Zelo priljubljena je tudi panoramska savna, v kateri izvajamo program vrtinčenja zraka,« pove Gašper.

Za globinsko čiščenje in povečanje obrambne sposobnosti organizma je najprimernejša infrardeča savna, ki deluje globinsko, ogreje naše telo, poveča telesno presnovo, izločanje potu in sproži temeljito razstrupljanje telesa. Številni si jo omislijo zaradi želje po izgubi kakšnega odvečnega kilograma, saj naj bi se infrardeča toplota vsrkala od 4 do 5 centimetrov globoko v človeško telo in tako segrevala območje, kjer je največji delež maščobnih oblog. Ker je temperatura v infrardeči savni nižja kot v finski, je primerna tudi za ljudi s težavami s srcem, za katere pa finska in turška savna nista primerni. Srčni bolniki, ljudje z visokim ali nizkim krvnim tlakom, diabetiki, nosečnice in doječe matere se morajo namreč savnam izogibati.

Značilnosti parne ali turške savne sta nižja temperatura (okoli 45 stopinj Celzija) in visoka vlaga. Tovrstna savna povečuje cirkulacijo krvnega obtoka, čiščenje kože in dihalnih poti ter odpiranje por. Priporočljiva je za pregrevanje telesa, predvsem v kombinaciji s suho, klasično finsko savno, primerna pa je tudi za ljudi, ki trpijo zaradi težav z dihali. Vlažen zrak namreč vdre v pljuča in upočasni razvoj bakterij ali virusov, ki povzročajo bolezni. Para odpre dihalne poti v pljučih in s tem omogoči veliko lažje dihanje. Parna kopel pomaga tudi pri težavah z luskasto kožo, učinki savnanja pa so še boljši ob vtiranju solnih kristalov ali medu v kožo.

Tradicionalna finska savna blagodejno vpliva na telo in psihofizično počutje. Omogoča čiščenje kože, povečujejo odpornost organizma, sprostitev mišic in poskrbi za osvežitev duha. Temperatura zraka se giblje med 80 in 100 stopinjami Celzija, dodatne vroče valove pare, ki pospešijo znojenje telesa, pa dosežejo s polivanjem kamnov. Izučeni animatorji z vrtenjem brisače izvajajo vrtinčenje zraka in s tem poskrbijo, da se para enakomerno prerazporedi po vsem prostoru savne.

Blagodejne aromaterapije

Med vrtinčenjem zraka se temperatura in vlaga postopoma dvigujeta do maksimuma, kar omogoča optimalno izločanje strupov iz telesa. Pri tem savnarski mojstri uporabljajo različne dišave za aromaterapijo. Gre za zdravilno metodo, ki uporablja eterične snovi in druge aromatične sestavine rastlin, njen namen pa je vplivati na človekovo zdravje in počutje. Mojster savne običajno na pečico v savni poliva vodo z dodatki raznih dišečih eteričnih olj iz poživljajočih rastlin: mete, citrusov, sivke, cimeta, vrtnice, kamilice in drugih.

Zelo razširjen v savnah je tudi piling, s katerim odstranimo odmrle celice na koži. Zelo priljubljene so razne mediteranske terapije, kjer se namažemo s posebno mešanico soli, olivnega olja, medu ali propolisa. Tako po svetu kot tudi pri nas obstaja še cela vrsta raznih terapij, od blatne in čokoladne do terapije z algami, kredo, soljo, sladkorjem in drugimi dodatki. Pa vendar so tovrstni dodatki zgolj pika na i savnanju, pomembnejši so kakovost, raznolikost in urejenost savn ter upoštevanje bontona savnanja.

Ne pozabimo: pred savnanjem se ne smemo preveč najesti, privoščimo si lahko malico, s katero naša prebava ne bo preobremenjena. Pred vstopom v savno se moramo obvezno oprhati in posušiti. V savni moramo biti tiho, mirni in spoštljivi. Med posameznimi savnanji si moramo obvezno privoščiti počitek, se popolnoma ohladiti ter se osvežiti z vodo ali čajem. Število ponovitev in tudi trajanje posameznega obiska savne je odvisno od vsakega posameznika – od njegovega počutja. Nikar nikoli ne tekmujte z drugimi. Savnanje vselej končamo s prho in dolgim ohlajanjem.