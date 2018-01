Violinistični virtuoz Nigel Kennedy je poznan po svojem šarmu in karizmatičnem nastopu. Postal je mednarodni superzvezdnik in s svojimi albumi ostaja najbolje prodajani violinist vseh časov. Velik uspeh je dosegel njegov posnetek Vivaldijevih Štirih letnih časov ob spremljavi Angleškega komornega orkestra leta 1989. Album, ki so ga prodali v več kot treh milijonih izvodov, velja za enega najbolje prodajanih albumov klasične glasbe vseh časov.

Nekonformistični umetnik je poznan po svojih edinstvenih nastopih, s katerimi je klasično glasbo približal širokemu občinstvu. Svoje nastope je popeljal izven klasičnih okvirjev in premaknil meje žanra klasične glasbe ter prevetril stroge okvire klasičnih nastopov. Na koncertih je pogosto odstranil svojo kravato in suknjič ter postal pionir vpeljave novih glasbenih zvrsti in načinov nastopanja.