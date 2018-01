Premočan veter je odpihnil polovico programa smučarjev skakalcev na prvih poletih v letošnji sezoni na letalnici Kulm v Avstriji. Potem ko je v soboto v zahtevnih razmerah z vetrom v hrbet prvič v karieri zmagal 29-letni Norvežan Andreas Stjernen, so danes zaradi premočnega vetra, ki je pihal s strani, najprej odpovedali kvalifikacije, nato pa po pol ure čakanja še tekmovanje. »Noro. Dolga leta sem se boril, da sem prišel do prve zmage. Tukaj sem se od prvega poleta počutil odlično. Le nervoze je bilo malo več, saj so poleti disciplina, ki je ne moremo trenirati na velikankah,« je povedal presrečni Andreas Stjernen. Za prvo zmago v svetovnem pokalu je potreboval 8 let in 139 nastopov. S tem dosežkom se je izenačil z očetom Hroarjem, ki je edino zmago v svetovnem pokalu dosegel leta 1985 na zadnji postaji novoletne turneje v Bischofshofnu.

Slovenci so dosegli lep moštveni uspeh s šestim mestom Petra Prevca, osmim Anžeta Semeniča, enajstim Domna Prevca in osemnajstim Tilna Bartola, a je ostal grenak priokus. Najboljši Slovenec Jernej Damjan je bil po uvrstitvi na peto mesto diskvalificiran, enaka kazen pa je doletela osmouvrščenega Norvežana Johana Andreja Forfanga. Oba tekmovalca nista imela ustreznega dresa, saj je bila prepustnost zraka večja od dovoljene. Ta ne sme biti nižja od 40 litrov zraka na kvadratni meter na sekundo, pri obeh tekmovalcih pa je bila 38.

Janus je čestital prezgodaj »Jerneju sem že čestital za peto mesto, ko sem izvedel, da je diskvalificiran. Vse skupaj je malo čudno. Isti dres je bil ustrezen na vseh kontrolah v Engelbergu. V soboto po tekmi ni prestal merjenja, ko pa ga je v nedeljo še enkrat nesel na testiranje, je bil znova ustrezen,« je pojasnil selektor slovenske reprezentance Goran Janus. Kontrolor Mednarodne smučarske zveze (FIS) Sepp Gratzer, ki preverja ustreznost opreme, je zatrdil, da je pri Damjanu in Forfangu prepustnost meril na petih različnih mestih na dresu in na nobenem ni bila ustrezna. Peter Prevc je s šestim mestom dosegel najboljšo uvrstitev v letošnji sezoni. »To pomeni, da se nekaj premika naprej. Skoki se izboljšujejo in s tem tudi uvrstitve. Veliko stvari se razvija v pozitivno smer, a ko sem malo bolj pod stresom, še vedno naredim kakšno napako. To bo treba enostavno preskakati in prerasti,« je menil Peter Prevc. Končno je nasmejan in zadovoljen, saj je imel v zraku znova prave občutke. Anže Semenič, ki je imel z 233 metri najdaljši polet poskusne serije, je z osmim mestom izenačil najboljšo uvrstitev sedanjega selektorja Janusa na Kulmu. Tako je izpolnil interno nalogo, ki jo je dobil pred tekmo od glavnega trenerja. Domen Prevc je bil v skokih na treningih (v petek je imel najdaljša poleta dneva, v soboto v poskusni seriji pa z 227,5 metra drugi dosežek) boljši kot na tekmi. »Težava je v tem, da sem na tekmi poskušal še nekaj dodati, a sem naredil napako, kar mi je odvzelo nekaj metrov,« je izpostavil Domen Prevc.