Očitno slovenski smučarji skakalci dobijo krila, ko se preselijo na letalnico. Na včerajšnjem treningu in kvalifikacijah na letalnici Kulm, kjer bosta danes in jutri (obakrat začetek ob 14.15) prvi dve letošnji tekmi za svetovni pokal v smučarskih poletih, so leteli v dno naprave. Na treningu je najbolj navdušil osemnajstletni Domen Prevc, saj je imel v obeh serijah najdaljša poleta 233 in 226 metrov, kar sta bili tudi največji daljavi dneva. Zaradi lepe pomoči vzgonskega vetra, saj je bil obakrat odbitek dobrih 10 točk, sta bila to tretja dosežka serij. »Ne vem, kako se bom zahvalil Goranu Junusu, da me je izbral v ekipo za polete. Zaupal je vame, saj po skokih v Bischofshofnu nisem bil povsem prepričan, ali je moja raven skokov primerna za letalnice. Očitno je zdaj stvar prava,« je izpostavil Domen Prevc. Na treningu mu je bil za petami brat Peter (218 m, 2. dosežek serije, 219 m, 4.), ki mu je očitno koristil dodaten dan treninga v Planici. Ker ni bil zadovoljen s skoki, ki jih je prikazal v sredo, se je v četrtek na poti na Kulm za dve uri in pol znova ustavil v Planici ter skozi štiri skoke za trening prišel na želeno raven, s čimer je poskrbel za boljše počutje.

Slovenska reprezentanca prekipeva od samozavesti, saj se je v kvalifikacijah vseh šest tekmovalcev zvrstilo do 17. mesta. Najboljši je bil Jernej Damjan na tretjem mestu z enako daljavo kot zmagovalec, Norvežan Daniel Andre Tande (216,5 m). Ob enakih točkah za slog je razlika nastala zaradi različnih odbitkov za veter. Damjan je stopnjeval svoje polete, saj je bil v obeh serijah za trening edini Slovenec, ki ni preletel 200 metrov. Ko je šlo zares, je unovčil bogate izkušnje.

»Sem vesel, ne pa povsem zadovoljen. Poleti, ko so jih pokazali v kvalifikacijah, so bili po tehnični plati za malenkost slabši od tistih na treningu. Fantje morajo zdaj letalnico prespati, z njimi smo se pogovorili, kaj morajo na tekmi narediti bolje. Le s popolnimi skoki bo možen napad na stopničke, ki so naš cilj na poletih na Kulmu,« je poudaril selektor slovenske reprezentance Goran Janus.

Poleti na Kulmu bodo za vse reprezentance tudi generalka za svetovno prvenstvo prihodnji teden v Oberstdorfu. Kot ekipa so ob Slovencih najbolj navdušili Norvežani s štirimi tekmovalci med najboljših deset v kvalifikacijah. Nemec Richard Freitag bo izpustil polete na Kulmu, saj še vedno čuti bolečine po padcu v Innsbrucku. Očitno je novoletna turneja pobrala veliko moči zmagovalcu vseh štirih tekem, Poljaku Kamilu Stochu. V obeh serijah za trening mu ni uspelo preskočiti 200 metrov, v kvalifikacijah pa se je uvrstil na 16. mesto, tik pred Žigo Jelarja, ki je bil po dosežkih šesti Slovenec.