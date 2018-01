Kvalifikacije je za Slovenijo odprl Domen Prevc, ki je pristal pri 203,5 metri (170,6 točk), zelo zanesljiv pa je bil tudi debitant na letalnicah, ko gre za tekme svetovnega pokala Žiga Jelar. Besničan je pristal pri 202 metrih (166,8). Anže Semeničpa je bil še osem metrov daljši (177,0)

Tilen Bartol, ki je nastopil takoj za Tržičanom, je bil le pol metra krajši (209,5 m, 176,2), Peter Prevc pa je v skorajšnjem brezvetrju poletel do 206 metrov (174,0) točk. Zadnji je letel izkušeni Jernej Damjan, ki je z 216.5 metri poskrbel za slovenski polet dneva v kvalifikacijah (185,1).

Kvalifikacijsko serijo je dobil Norvežan Daniel Andre Tande z 216,5 metri in 187,4 točkami, drugi je bil njegov rojak Andreas Stjernen z 215, 5 metri in 185,5 točkami. Tesno za Skandinavcem je bil Damjan na tretjem mestu, Semenič, Bartol in Peter Prevc pa so se zvrstili med 10. in 12. mestom. Domen Prevc je bil 15., Jelar 17.

Slovenski orli so bili sicer edina reprezentanca, v kateri so pravi vsi preleteli dvesto metrsko znamko. Tokrat je razočaral zmagovalec novoletne turneje in vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Poljak Kamil Stoch, ki je z 202 metroma osvojil 16. mesto.

Na letalnici , kjer je z 244 metri rekorder Peter Prevc, se bo v soboto poskusna serija začela ob 12.30, tekma pa ob 14.15.