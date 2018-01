Robot je integriran v zidove stanovanja oziroma hiše uporabnika, kar pomeni, da zaradi svoje velikosti ne bi smel biti moteč. Laundroid z robotskimi rokami pobere oblačila in jih skenira s svojimi kamerami. Prek brezžične internetne povezave je povezan s serverjem, ki z umetno inteligenco analizira objekt pred sabo, pri tem pa se nanaša na bazo, ki vsebuje 256.000 slik različnih kosov oblačil.

Roke robota se nadalje odločijo, kakšen je najboljši način držanja in zlaganja določenega kosa oblačila. Za to sicer potrebuje nekaj časa – ena majica mu vzame med 10 in 15 minut dela, kar pomeni, da bi za kup sveže opranega perila potreboval več ur.