Novo železniško postajališče na jugozahodu Ljubljane bo v neposredni bližini vozlišča P+R Dolgi most, kjer vozniki lahko pustijo svoje jeklene konjičke, pot v središče mesta pa nato nadaljujejo z mestnimi avtobusi ali kolesi mreže Bicikelj. Zdaj bodo imeli na voljo še nadaljevanje poti z vlakom.

Po pojasnilih direkcije bo sledila ureditev obstoječih železniških postajališč Tivoli, Litostroj, Brinje, Ježica, Vodmat, Stegne in Medno. Na teh potniki trenutno nimajo niti osnovne infrastrukture, kot je streha nad glavo, zato bodo v sklopu projekta med drugim zgradili tipske nadstreške oz. zavetišča, namestili klopi, koše za smeti, kolesarska stojala, vitrino z voznim redom in preostalimi manjkajočimi informacijskimi oznakami, uredili javno razsvetljavo ter obnovili podhode, kjer bo to potrebno. V nadaljevanju bodo zgradili še novo postajališče Lavrica ob dolenjski železnici in pa kot edino zunaj ljubljanskega območja še železniško postajališče Novo mesto Šmihel.

Kot so zatrdili na direkciji, se bodo dela izvajala skladno s terminskim planom izvajalca, rok za dokončanje vseh del pa je konec julija letos. Za izvedbo del je direkcija lani izbrala novogoriško družbo Ginex, ki bo naročena dela glede na izbrano ponudbo opravila za 3,2 milijona evrov. Cilj gradnje obeh novih železniških postajališč na vpadnicah ljubljanskega železniškega vozlišča je po navedbah direkcije preusmeritev potnikov primestnega in mestnega prometa na javni železniški prevoz in s tem posledično zmanjšanje cestnega prometa na območju slovenske prestolnice. Ureditev obstoječih postajališč pa bo najverjetneje vsaj delno prispevala k privlačnosti uporabe železniškega prometa za potovanje v mesto.