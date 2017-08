Podatki, ki smo jih pridobili v Slovenskih železnicah, nakazujejo, da gradnja novega potniškega centra v Ljubljani ne bo potekala v javno-zasebnem partnerstvu. Povedali so namreč, da bodo Slovenske železnice najverjetneje financirale gradnjo nove avtobusne postaje in parkirne hiše, denar za novo železniško postajo pa bo v skladu z zakonodajo dala država.

V Slovenskih železnicah so ocenili, da bi novi železniška in avtobusna postaja stali med 50 in 60 milijonov evrov. A ob tem so opozorili, da gre za zdaj še za podatke, ki niso točni. Kakšen (če sploh) bo vložek družbe Prime Kapital v javni infrastrukturni del, ni jasno. »To je stvar dogovorov, ki še niso končani,« so bili s pojasnili kratki v Slovenskih železnicah, kjer se zadnje mesece s Prime Kapitalom dogovarjajo o pogojih medsebojnega sodelovanja.

Velja spomniti, gradnja potniškega centra v sklopu projekta Emonika je bila sprva zastavljena kot javno-zasebno partnerstvo. Pogodba o skupnem vlaganju, ki sta jo družba Slovenske železnice in nekdanji partner Trigranit podpisala leta 2007, je določala, da Slovenske železnice v projekt vložijo zemljišča, Trigranit pa denar za gradnjo javnega dela (železniško in avtobusno postajo). V zameno je smel graditi druge komercialne vsebine (hotel in stanovanja, poslovne prostore, nakupovalno središče). Toda Trigranit se je leta 2014 umaknil iz tega partnerstva in zahteval razdrtje pogodbe. Slovenske železnice so zato morale poiskati povsem novega investitorja, ki bi želel sodelovati pri tem projektu. A kot so v Prime Kapitalu v preteklosti poudarili, njihove družbe pogodba, ki jo je s Slovenskimi železnicami sklenil Trigranit, ne zavezuje.

Kakšna bo potem vloga Prime Kapitala pri gradnji potniškega centra? Iz za zdaj znanih podatkov bo Prime Kapital denar vložil v poslovno stolpnico ob križišču Dunajske ceste in Trga Osvobodilne fronte, v kateri bo 23.000 kvadratnih metrov pisarniških površin, ter nakupovalnega in zabaviščnega centra, ki se bo raztezal na 59.000 kvadratnih metrih površin. Del teh komercialnih vsebin se bo raztezal tudi na oziroma pod zemljišči, ki so v lasti države, saj v Slovenskih železnicah pravijo, da bo Prime Kapital državi plačal nadomestilo za stavbne pravice. Kako visoko naj bi bilo nadomestilo, za zdaj še ni jasno, saj so v Slovenskih železnicah dejali, da dogovori o tem še potekajo.