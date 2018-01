Na eno od žrtev je v mestu Yauca padla skala, druga pa je umrla v zrušenju hiše v kraju Bella Union, so sporočili iz perujske civilne zaščite.

Zemlja se je močno stresla, ko so ljudje še spali, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Številni so se zbudili in zbežali na ulice, predvsem v regiji Arequipa južno od prestolnice Lima, tresenje tal pa so močno čutili tudi v kakih 500 kilometrov oddaljenem glavnem mestu.

Žarišče je bilo po zadnjih podatkih na globini 36 kilometrov pod morjem, 124 kilometrov jugozahodno od mesta Puquio.