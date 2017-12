Potem ko je Pedro Pabl0 Kuczynski minuli četrtek v parlamentu prestal poskus razrešitve zaradi domnevne korupcije, je na predbožični večer pomilostil nekdanjega perujskega predsednika, 79-letnega Alberta Fujimorija (1990–2010), ki je prestajal 25-letno zaporno kazen zaradi kršitve človekovih pravic, korupcije in ugrabitev. Pomilostitev je sprožila val uličnih protestov v Limi in drugih perujskih mestih. Splošno mnenje v državi je, da s tem Kuczynski vrača uslugo mlajšemu Fujimorijevemu sinu Kenji, ki je skupaj s še drugimi poslanci preprečil njegovo odstavitev.

Neprepričljiva pomilostitev Kuczynski je pomilostitev utemeljil s človekoljubnimi razlogi in z nagibom, da privede razdeljeno perujsko družbo do sprave. Delitev je nastala v času avtoritarne vladavine Fujimorija, ki je z brezobzirnimi ukrepi in politiko obračunal z maoistično gverilsko skupino Sendero Luminoso. Kljub napakam je treba Fujimorijevi vladi po besedah Kuczynskega priznati zasluge za »izjemno gospodarsko rast« v državi. Resnici na ljubo bi moral ob tem omeniti še revščino, korupcijo in številne nedolžne žrtve, a je to raje zamolčal. Dejal je le, da je pomilostitev pomenila »najtežjo politično odločitev« v njegovi karieri, vendar kot demokrat meni, da »si ne smemo dovoliti, da bi Alberto Fujimori v zaporu umrl« in da pravica ne pomeni maščevanja. V obrazložitvi je zapisano, da je Fuijmori 11. decembra zaradi zdravstvenih težav uradno zaprosil za pomilostitev in izpustitev. Po navedbah v poročilu zdravniškega konzilija nekdanji predsednik »boleha za napredujočo in neozdravljivo degenerativno boleznijo, zaporniške razmere ogrožajo njegovo zdravje in življenje ter njegovo integriteto«. Toda perujskih medijev zdravniško poročilo ni prepričalo, kajti eden od treh zdravnikov, ki so ga sestavili, to je Juan Postigo, zdravi Fujimorija dve desetletji in je njegovo izpustitev javno zahteval že leta 2012.

Krvave Fujimorijeve roke Perujsko sodišče je 7. aprila 2009 Fujimoriju po dveh letih obravnave dosodilo 25 let zapora zaradi osebne odgovornosti za smrt 25 civilistov. Te so v letih 1991 in 1992 usmrtili pripadniki posebnih vojaških enot Colina, ki so bili neposredno pod njegovim poveljstvom. Fujimori je bil takrat obsojen še zaradi ugrabitve novinarja in poslovneža, pozneje tudi za korupcijo. Ko se je razširil glas o njegovi pomilostitvi, so številne organizacije za človekove pravice in sorodniki žrtev ter druge nevladne skupine organizirali proteste v Limi in drugih mestih, ti so se nadaljevali v ponedeljek in torek. Pozivajo k preklicu pomilostitve, odstopu predsednika ter sklicu volitev. Sorodnica ene od žrtev je dejala, da je zanje pomilostitev zelo boleča in da sprave ne more biti, če rablji ne bodo kaznovani.