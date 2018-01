Razstavo so ob obeležitvi Plečnikovega leta v Sloveniji lani zasnovali ministrstvo za kulturo, Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Plečnikova hiša (Muzeji in galerije Ljubljana). Na njej so predstavili različne tipe arhitektur, saj so želeli pokazati večstranskost Plečnikovega ustvarjanja. Razstavo so postavili marca lani v avli ministrstva za kulturo.

Razstava Plečnikova Ljubljana je namenjena mednarodni predstavitvi Plečnika v Plečnikovem letu lani, ko smo obeležili 145. obletnico Plečnikovega rojstva in 60. obletnico njegove smrti, hkrati pa tudi promociji in podpori nominacije njegovih del za vpis na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.

Na razstavi so predstavljene predvsem za vpis nominirane stavbe in ureditve, kot so Žale, cerkev sv. Frančiška v Šiški in cerkev sv. Mihaela na Barju ter celovite ureditve po Ljubljani. Od Vegove ulice do Narodne in univerzitetne knjižnice do mostov in nabrežji v Ljubljani, z zaključkom na Plečnikovi tržnici.

Razstava je gostovala po slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništvih med drugim v Zagrebu, Pragi, na Dunaju in v Brasilii.